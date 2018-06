Rugby – Italia | scelti gli azzurri per il primo test con il Giappone

Rugby - Test Match Novembre 2018 : il calendario delle partite dell’Italia. Date - programma e orari : Siamo a giugno, con la Tournée asiatica in corso, ma la FedeRugby guarda già avanti. Sono state ufficializzate infatti oggi le Date e le partite per quanto riguarda i Test Match di Novembre 2018. La notizia più importante è ovviamente quella che Italia-Nuova Zelanda, l’attesissima sfida agli All Blacks, si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma. Altre sfide di lusso saranno quelle ad Irlanda (in terra statunitense), Georgia ed Australia. “I ...

Rugby - reso noto il calendario delle gare di novembre : quattro sfide esaltanti per l’Italia di O’Shea : Il prossimo mese di novembre l’ItalRugby giocherà quattro gare ricche di fascino, utili per prepararsi al meglio al 6 Nazioni alla Rugby World Cup Un novembre internazionale intenso e di altissimo livello, ideale per traghettare la Nazionale Italiana Rugby verso il 6 Nazioni e verso la Rugby World Cup giapponese dell’autunno 2019. Primo appuntamento della stagione 2018/19 contro l’Irlanda il 3 novembre, nella cornice inconsueta del Soldier ...

Rugby - l’Italia affronterà la Nuova Zelanda a Roma! Super sfida agli All Blacks : data - programma - orari e tv : L’Italia affronterà la Nuova Zelanda in un test match autunnale in programma il prossimo 24 novembre. La Super sfida contro gli All Blacks, la squadra più forte del Pianeta e icona indiscussa nel mondo del Rugby, si consumerà allo Stadio Olimpico di Roma come ha comunicato oggi Giovanni Malagò, Presidente del Coni. Il numero 1 dello sport italiano ha svelato l’ufficializzazione fattagli da Alfredo Gavazzi, Presidente della Fir. La ...

Rugby - Italia-All Blacks sarà a Roma : Ad annunciarlo è stato il presidente del Coni, Giovanni Malagò: "Me lo ha ufficializzato poco fa il presidente della Fir, Alfredo Gavazzi", le parole del numero uno dello sport italiano a ...

Rugby - Test Match Giappone-Italia 2018 : la squadra del Sol Levante ai raggi X : L’Italia si appresta a sfidare per due volte il Giappone nei Test Match internazionali di Rugby in programma in Oriente sabato 9 e sabato 16 giugno, sui campi che il prossimo anno ospiteranno la Coppa del Mondo. I nostri avversari ci precedono nel ranking mondiale e vincere sarebbe di vitale importanza sia come iniezione di fiducia, sia materialmente in termini di classifica. La selezione del Sol Levante ha perso in cinque occasioni su sei ...

Rugby - Italia-All Blacks sarà a Roma : Adannunciarlo è stato il presidente del Coni, Giovanni Malagò: 'Melo ha ufficializzato poco fa il presidente della Fir, AlfredoGavazzi', le parole del numero uno dello sport italiano aintervenendo ...

Rugby – National Cup - due cambi nella formazione dell’Italia emergenti contro l’Uruguay : Il XV dell’Italia emergenti rispetto all’incontro con l’Argentina subisce due cambi: ecco le novità della formazione azzurra Pasquale Presutti, responsabile tecnico della Nazionale Italiana emergenti, ha ufficializzato la formazione che domani alle 15 locali (20 in Italia) affronterà l’Uruguay al Carrasco Polo Club” di Montevideo nella seconda partita della Nations Cup 2018: diretta streaming su worldRugby.org. Due i cambi ...

Rugby – Mondiale U20 : Italia ko contro l’Inghilterra nel secondo match : Mondiale U20: l’Inghilterra batte 43-5 l’Italia nel secondo match Finisce con un 43-5 in favore dell’Inghilterra il secondo match dell’ItaliaU20 al World Rugby U20 Championship. Gli inglesi hanno sfruttato al meglio la vena creativa di Smith per portarsi al comando in solitaria della Pool B al Mondiale di categoria. l’Inghilterra si spinge subito in attacco e va ad un passo dal vantaggio al 3’ con capitan Curry che va in meta ...

Rugby – Coppa Italia Femminile : il Trofeo Rebecca Braglia al Parabiagio : Coppa Italia Femminile: il Rugby Parabiagio vince il Trofeo intitolato a Rebecca Braglia Il Rugby Parabiago vince la Coppa Italia Seniores Femminile intitolata da quest’anno alla memoria di Rebecca Braglia. La squadra milanese ha battuto 21-0 il Montebelluna e ha ricevuto il Trofeo da Giuliano Braglia, padre della giovane rugbista scomparsa il mese scorso. Il Villorba si aggiudica il “Trofeo Interregionale Under 16” battendo in finale 28-7 il ...

Rugby - Mondiali Under 20 Francia 2018 : Inghilterra-Italia 43-5. Gli azzurrini si giocheranno tutto contro l’Argentina : A Perpignan (Francia), allo “Stade Aime-Giral”, l’Italia ha incassato una sonora sconfitta ai Mondiali Under 20 di Rugby contro i pari età dell’Inghilterra, che si sono imposti con il punteggio di 43-5. Ora gli azzurrini si giocheranno tutto giovedì 7 contro l’Argentina: servirà una vittoria con bonus per provare ad essere la miglior seconda e trovare l’accesso alle semifinali. Nella prima frazione gli inglesi impongono ...

Rugby - l’Italia si prepara al primo test match con il Giappone in programma il 9 giugno : Dopo la vittoria di ieri a Nagano contro Yamaha Jubilo, l’Italia si è spostata a Oita dove il 9 giugno affronteranno il Giappone nel primo test match La Nazionale Italiana Rugby saluta Sugadaira, dove gli Azzurri si sono allenati nella loro prima settimana Giapponese e dove torneranno tra poco piú di un anno, in vista del debutto nella Rugby World Cup. Dopo la vittoria di ieri a Nagano contro Yamaha Jubilo Ghiraldini e compagni hanno ...

Rugby – Nations Cup 2018 : l’Italia Emergenti lotta ma cede all’Argentina - finisce 19-8 per i sudamericani : L’Italia Emergenti non può nulla contro l’Argentina, i sudamericani si impongono con il punteggio di 19-8 Una buona Italia Emergenti cede all’Argentina XV nella prima giornata della Nations Cup 2018 a Montevideo. Nella capitale uruguaiana gli azzurri, guidati da Pasquale Presutti, affrontano gli avversari a viso aperto e combattono, cedendo nel finale 19-8 (4-0). Giornata fredda, ventosa e piovosa al Carrasco Polo Club, con un ...

Rugby – Serie A femminile : il Colorno si laurea campione d’Italia - battuto in finale il Valsugana : Grandissima vittoria delle ragazze del Rugby Colorno, capaci di battere nella finale per il titolo italiano il Valsugana campione in carica Il Rugby Colorno è campione d’Italia. La squadra di coach Prestera si prende la rivincita della finale persa nella passata stagione e al “Pata Stadium” di Calvisano batte 29-20 il Valsugana, campione in carica, nell’ultimo atto della stagione della Serie A femminile. Parte molto bene il Colorno che muove ...

Rugby – Italia U20 - cinque cambi nel XV anti Inghilterra al Mondiale : Al World Rugby U20 Championship l’Italia fa cinque cambi per il match contro l’Inghilterra Fabio Roselli, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha ufficializzato la formazione che domani alle 16.30 affronterà i pari età dell’Inghilterra allo “Stade Aime-Giral” di Perpignan, match valido per il World Rugby U20 Championship che sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook ufficiale della FIR e su theRugbychannel.it ...