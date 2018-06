Rugby – Giappone | scelto il XV ”Brave Blossoms” per il test di Oita

Rugby – Italia : scelti gli azzurri per il primo test con il Giappone : Torna Campagnaro, Steyn otto, mediana Violin-Allan: ecco le novità della formazione dell’Italia per il matchc contro il Giappone Conor O’Shea, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che sabato alle 14.45 locali (7.45 in Italia) affronterà il Giappone al Bank Dome Stadium di Oita nel primo dei due test-match del tour estivo 2018. Il CT, alla sua ventitreesima apparizione sulla panchina azzurra, ...

Rugby - Test Match Giappone-Italia 2018 : la squadra del Sol Levante ai raggi X : L’Italia si appresta a sfidare per due volte il Giappone nei Test Match internazionali di Rugby in programma in Oriente sabato 9 e sabato 16 giugno, sui campi che il prossimo anno ospiteranno la Coppa del Mondo. I nostri avversari ci precedono nel ranking mondiale e vincere sarebbe di vitale importanza sia come iniezione di fiducia, sia materialmente in termini di classifica. La selezione del Sol Levante ha perso in cinque occasioni su sei ...

Rugby – Allan verso il Giappone : “far dimenticare la sconfitta di Tokyo” : Dopo la sconfitta dell’Italia del Rugby a Tokyo, ecco il commento del mediano d’apertura Tommaso Allan Doppia seduta sotto la pioggia all’Oita Sports Park per la Nazionale Italiana di Rugby che sabato (ore 14.45 locali, le 7.45 in Italia) debutta contro il Giappone nel primo dei due test-match del tour estivo nella città situata nell’isola di Kyushu. Dopo la vittoria sul club della Top League nipponica dello Yamaha Jubilo sabato scorso a ...

Rugby - l’Italia si prepara al primo test match con il Giappone in programma il 9 giugno : Dopo la vittoria di ieri a Nagano contro Yamaha Jubilo, l’Italia si è spostata a Oita dove il 9 giugno affronteranno il Giappone nel primo test match La Nazionale Italiana Rugby saluta Sugadaira, dove gli Azzurri si sono allenati nella loro prima settimana Giapponese e dove torneranno tra poco piú di un anno, in vista del debutto nella Rugby World Cup. Dopo la vittoria di ieri a Nagano contro Yamaha Jubilo Ghiraldini e compagni hanno ...

L'ItalRugby vince all'esordio nella tournee giapponese : Roma, 2 giu. , askanews, nella prima uscita del tour estivo gli Azzurri di Conor O'Shea, in veste di Selezione 'Italia XV', supera il Club della Top League giapponese Yamaha Jubilo per 52-19 all'U ...

Rugby - parte bene il tour estivo della Nazionale Italiana : gli azzurri stendono 52-19 il Club della Top League giapponese : L’Italia supera in scioltezza lo Yamaha Jubilo, Club della Top League giapponese che si arrende con il punteggio di 52-19 Nella prima uscita del tour estivo gli azzurri di Conor O’Shea, in veste di Selezione “Italia XV”, supera il Club della Top League giapponese Yamaha Jubilo per 19-52 all’U Stadium di Nagano. Otto mete messe a segno da Ghiraldini e compagni, con lo staff tecnico che ha sfruttato la prima uscita in terra nipponica, in ...

Rugby - Test Match Giugno 2018 : esordio per l’Italia in Giappone con la Yamaha Jubilo : Inizia con un incontro no caps il cammino della nazionale italiana di Rugby nei Test Match di Giugno 2018. Gli azzurri sfidano in terra Giapponese la selezione di casa dello Yamaha Jubilo: a Nagano il calcio d’inizio sarà alle ore 7 italiane di sabato 2 Giugno. Incontro non ufficiale (non valido dunque per statistiche e ranking mondiale) contro la squadra che milita nella massima divisione nazionale, la Top League. “Negli ultimi due anni abbiamo ...

Rugby - Test Match giugno 2018 : “Italia XV” non si discosta da quanto visto nel Sei Nazioni. Cambierà qualcosa contro il Giappone? : “Italia XV” la selezione che affronterà sabato mattina a Nagano, in Giappone, alle ore 7.00 italiane, gli Yamaha Jubilo, nel primo Test Match di giugno, ricalca, nella sua formazione iniziale, quella vista all’opera per gran parte del Sei Nazioni, defezioni a parte: saranno però possibili cambi illimitati e quindi verranno ruotati tutti gli effettivi. C’erano da rimpiazzare le assenze di Sergio Parisse, tenuto a riposo, ...

Rugby - la Nazionale in viaggio verso in Giappone per l’ultimo tour estivo che porta alla World Cup 2019 : La Nazionale Italiana di Rugby è partita questa mattina alla volta del Giappone per l’ultimo tour estivo del quadriennio che porta alla Rugby World Cup 2019 Dopo quattro giorni di raduno a Montichiari e di allenamenti sul campo del Rugby Calvisano l’ItalRugby si è imbarcata questa mattina a Malpensa sul volo che porterà gli Azzurri in Giappone dove, nelle prossime tre settimane, è in programma l’ultimo tour estivo del quadriennio che porta ...

Rugby – Azzurri in raduno : la Nazionale italiana a Montichiari prima del Giappone : La Nazionale italiana di Rugby in raduno a Montichiari, venerdì si vola in Giappone Inizia a pochi passi dal Lago di Garda il tour estivo della Nazionale italiana Rugby che si raduna questa sera a Montichiari, in provincia di Brescia, in vista della partenza per il Giappone fissata per venerdì da Milano Malpensa. Tra domani mattina e giovedì sera i 31 Azzurri convocati dal CT Conor O’Shea si alleneranno presso gli impianti dei Rugby Calvisano ...

Radunata l'ItalRugby per i test match in Giappone : Roma, 21 mag. , askanews, l'Italrugby si raduna questa sera a Montichiari, in provincia di Brescia, in vista della partenza per il Giappone fissata per venerdì da Milano Malpensa. Tra domani mattina e ...

Rugby - novità ed assenti nei 31 convocati di O’Shea per il tour estivo in Giappone. Non ci sarà Sergio Parisse : Le convocazioni di Conor O’Shea per il tour estivo della nazionale italiana di Rugby, presentano qualche sorpresa: alcuni gradini ritorni fanno da contraltare ad inattese assenze. Sicuramente spicca l’assenza di Sergio Parisse, tenuto a riposo, il cui posto viene preso dal rientrante Marco Fuser. L’unico esordiente è Cherif Traore: la sua presenza si contrappone alle assenze di Quaglio e Chistolini. Luca Morisi e Michele ...

Rugby - i convocati dell’Italia per il tour estivo : assente Parisse - tornano Campagnaro e Morisi. Doppia sfida al Giappone : Conor O’Shea, CT della Nazionale Italiana di Rugby, ha diramato le convocazioni per il tour estivo. Trentuno azzurri sono stati chiamati agli ordini in vista del doppio test-match contro il Giappone (9 giugno a Oita e 16 giugno a Kobe) nel Paese che ospiterà i Mondiali del prossimo anno. I ragazzi si avvicineranno alla Doppia sfida contro la Nazionale del Sol Levante affrontando lo Yamaha Jubilo, un club della massima divisione nipponica ...