Romina Power | video su Instagram rivela un solitario nuovo sulla sua mano

Al Bano - mamma Jolanda su Romina Power e Loredana Lecciso : ‘Ci sono donne e…’ : Che tra Loredana Lecciso e Jolanda Ottino, la mamma di Al Bano Carrisi, i rapporti non fossero idilliaci è cosa nota da tempo, ma quel che la donna ha dichiarato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in edicola il 4 giugno rilasciata in occasione della messa in onda su Rete4 di Madre mia non lascia più alcun dubbio. Come si rivolgevano alla suocera Romina e Loredana? “Romina l’ha sempre chiamata Jolanda. Loredana, invece ...

Al Bano e Romina Power insieme : tra loro il dramma di Ylenia Carrisi : Al Bano e Romina di nuovo insieme? Il gossip impazza e si ipotizzano perfino le nozze. Ma a dividerli rimane ancora il dolore per Ylenia Carrisi, la figlia scomparsa nel lontano 1994 a New Orleans e mai più ritrovata. Fu proprio la sua sparizione a decretare la fine del matrimonio tra il cantante e la Power. Sofferenza e accuse reciproche determinarono la crisi profonda tra i due. Ora che l’affetto e l’amore di fatto mai esaurito ...

Al Bano Carrisi spegne le speranze di Romina Power : 'Ylenia? La raggiungerò in paradiso' : Parla, ancora, Al Bano Carrisi . Lo fa in un'intervista concessa a Chi di Alfonso Signorini , dove afferma di essere 'finalmente l'uomo più felice del mondo'. Poi, però, le parole sul dolore 'più grande della mia vita', la scomparsa della figlia, Ylenia Carrisi : 'So che è in Paradiso e la raggiungerò', afferma il cantante. Insomma, Al Bano mostra ...

Al Bano e Romina Power - ultimo concerto. E poi sarà solo amore? : Se il gossip sul possibile matrimonio di Al Bano e Romina Power non ha ancora avuto conferme ufficiali, da più parti arrivano segnali che tra i due qualcosa è nuovamente scattato. Se Al Bano è più cauto e continua a ribadire che è solo l’affetto che li lega, Romina è senz’altro più dirompente. Sicuramente i due passano diverso tempo insieme, poiché sono impegnati in un tour che terminerà il prossimo dicembre. Anzi il concerto ...

A Bolzano il concerto di addio di Al Bano e Romina Power : Bolzano . "Smetterò di cantare alla fine del prossimo anno" ha annunciato Al Bano lo scorso 15 novembre su Rai Uno durante la trasmissione "Porta a porta". Con due operazioni di cardiochirurgia alle ...

AL BANO CARRISI/ L'amore per mamma Iolanda : "Non voleva che sposassi Romina Power - poi l'ha adottata" : Al BANO CARRISI e la sua vita ricca di grandi soddisfazioni professionali, di amore e affetto ma anche di tragedie come la sparizione della figlia Ylenia.

Al Bano : "Romina Power? Mia mamma Jolanda felice che abbiamo riallacciato i rapporti" : Al Bano, intervistato dal settimanale Chi, in edicola questa settimana, ha speso parole dolci per la mamma Jolanda, protagonista di un film-documentario intitolato "Madre mia", in onda su Rete 4 il 10 e il 17 giugno: Mia madre è la base della nostra famiglia, ma anche la testimone di 90 anni di storia d'Italia. Alla sua età è ancora inarrestabile e pensa che senza i suoi piatti io possa deperire. Una donna di grandi valori, che è riuscita ...

Al Bano e Romina Power si risposano?/ Foto - Loredana Lecciso spiazza tutti sui social : Al Bano Carrisi e Romina Power si risposano? Il nuovo gossip impazza e una Foto pubblicata da Loredana Lecciso sui social scatena le polemiche e la reazione dei fans.

Al Bano e Romina Power si sposano di nuovo? : Immancabile, eccola la pillola di gossip settimanale su Al Bano. Stavolta a lanciare l'indiscrezione che fa rumore è il settimanale Nuovo: Al Bano e Romina Power si sposano di nuovo?I due cantanti, che da mesi tornati al centro del gossip per il triangolo con Loredana Lecciso, potrebbero infatti convolare nuovamente a nozze a distanza di 48 anni dal primo matrimonio, poi naufragato. La clamorosa voce è stata rilanciata anche da Barbara ...

AL BANO E Romina Power SI RISPOSANO?/ Il gossip dopo la separazione dalla Lecciso : "Tra loro qualcosa di unico" : Al BANO Carrisi e ROMINA POWER si RISPOSANO? Il nuovo gossip dopo la separazione da Loredana Lecciso: ecco le ultime indiscrezioni che fanno impazzire gli estimatori.

Pomeriggio Cinque - il dubbio su Al Bano e Romina Power : 'Si vogliono risposare' : Da quando Al Bano e Romina Power si sono riavvicinati, la domanda che rimbalza tra i fan, rilanciata anche da Barbara D'Urso a Pomeriggio Cinque, è se i due cantanti abbiano intenzione di sposarsi di ...

Al Bano e Romina Power si risposano?/ Il gossip dopo la separazione dalla Lecciso : le ultime indiscrezioni : Al Bano Carrisi e Romina Power si risposano? Il nuovo gossip dopo la separazione da Loredana Lecciso: ecco le ultime indiscrezioni che fanno impazzire gli estimatori.

“Amore puro”. La foto di Loredana Lecciso scatena i fan. Romina Power per ora non commenta - adesso la palla passa ad Al Bano : Più che un gossip un vero e proprio tormentone. Da mesi ormai non si parla d’altro, del triangolo amoroso tra Loredana Lecciso, Al Bano Carrisi e Romina Power. Se lui è rimasto sostanzialmente neutrale, affermando solo cole ma la storia con Loredana sia finita, Romina si è spinta oltre arrivando a indicare, più volte, Al Bano come il punto di riferimento della sua vita. Tutto chiaro? Sembra di no, perché qualcosa all’orizzonte potrebbe ...

AL BANO E Romina Power - SIGNORE E SIGNORI/ Concerto Arena di Verona : Massimo Lopez canta My Way (Replica) : SIGNORE e SIGNORI: Al BANO e ROMINA, il Concerto evento dell'Arena di Verona del 2015 torna in onda in replica oggi, sabato 26 maggio, in prima serata su Raiuno.