Roma | ucciso in ambulatorio dal proiettile di un vigilante | la moglie | ' Lui e il medico

Roma : un uomo in sala d'attesa ucciso da un colpo di pistola accidentale Video : Tragedia a Roma. G.R., un uomo di 69 anni ha perso la vita mentre si trovava in sala di attesa di uno studio medico in Viale Palmiro Togliatti 1640, nel quartiere di Colli Aniene. La vittima è stata raggiunta da un colpo accidentale di arma da fuoco esploso da F.M., una guardia giurata di 40 anni che si stava sottoponendo ad una visita per il rinnovo del porto d'armi nella stanza adiacente. La dinamica Sul posto, oltre ai carabinieri di ...

Roma : un uomo in sala d'attesa ucciso da un colpo di pistola accidentale : Tragedia a Roma. G.R., un uomo di 69 anni ha perso la vita mentre si trovava in sala di attesa di uno studio medico in Viale Palmiro Togliatti 1640, nel quartiere di Colli Aniene. La vittima è stata raggiunta da un colpo accidentale di arma da fuoco esploso da F.M., una guardia giurata di 40 anni che si stava sottoponendo ad una visita per il rinnovo del porto d'armi nella stanza adiacente. La dinamica Sul posto, oltre ai carabinieri di ...

Roma - ucciso da un colpo di pistola mentre attendeva una ricetta dal medico : Roma Voleva solo una ricetta, è morto nella sala d'attesa di uno studio medico, a pochi passi da casa: centrato alla testa. Gaetano Randazzo, 58 anni, ex pasticcere, aspettava il suo turno quando è ...

Roma - ucciso da un proiettile nella sala d'attesa del medico : Tragedia oggi pomeriggio in uno studio medico in via Palmiro Togliatti a Roma, in zona Colli Aniene. Una guardia giurata di 40 anni, F.M., era in visita dal suo medico di base per il rinnovo del porto d'armi quando, mentre stava mostrando la pistola al dottore, ha fatto accidentalmente partire un colpo.Il proiettile, secondo la ricostruzione degli inquirenti, ha attraversato la parete di cartongesso e ha colpito uno dei pazienti che si ...

Roma. Spari nello studio Episcopo in via Togliatti : Gaetano Randazzo ucciso da Fabian Manzo : Un paziente di 68 anni è morto dopo essere stato centrato da un colpo di pistola partito, in maniera accidentale,

Roma - muore in sala d'attesa dal medico : ucciso da un colpo di pistola partito dalla stanza accanto : Un uomo che era nella sala d'attesa uno studio medico di viale Palmiro Togliatti 1640 è morto centrato da un colpo di pistola esploso da una guardia giurata che stava effettuando una...

Roma - in sala d'attesa dal medico : ucciso da un colpo di pistola partito dalla stanza accanto : Un uomo che era nella sala d'attesa uno studio medico di viale Palmiro Togliatti 1640 è morto centrato da un colpo di pistola esploso da una guardia giurata che stava effettuando una...

Genovese ucciso in Costa Rica - la Procura di Roma apre un’inchiesta | : Salvatore Ponzo, esportatore di ananas, era all’estero per affari. Gravissima la fidanzata ecuadoriana, resta il mistero sul movente

Attirato in una trappola da una donna conosciuta online : ucciso a Roma dal marito di lei : Lo scorso 8 ottobre Milon Sayal, un uomo di 33 anni originario del Bangladesh, veniva soccorso in strada, a Ostia. Trasportato all'ospedale San Camillo di Roma, il 33enne morirà poche ore dopo. A causare il decesso un esteso ematoma cranico. Solo oggi la polizia ha eseguito il fermo di una coppia di ventenni Romani, accusati di aver prima Attirato in una trappola Milon Sayal e poi di averlo rapinato e ucciso.Gli inquirenti, dopo ...

Giovane trovato morto vicino a Roma - fermato il suocero : ucciso per un debito di poche decine di euro : Giovane trovato morto vicino a Roma, fermato il suocero: ucciso per un debito di poche decine di euro Giovane trovato morto vicino a Roma, fermato il suocero: ucciso per un debito di poche decine di euro Continua a leggere L'articolo Giovane trovato morto vicino a Roma, fermato il suocero: ucciso per un debito di poche decine di euro proviene da NewsGo.

Giovane trovato morto vicino a Roma - fermato il suocero : ucciso per un debito di poche decine di euro : Giovane trovato morto vicino a Roma, fermato il suocero: ucciso per un debito di poche decine di euro Giovane trovato morto vicino a Roma, fermato il suocero: ucciso per un debito di poche decine di euro Continua a leggere L'articolo Giovane trovato morto vicino a Roma, fermato il suocero: ucciso per un debito di poche decine di euro proviene da NewsGo.

Roma - ALBERTO DELFINI UCCISO A CASTEL MADAMA PER 60 EURO/ Suocero confessa : il fucile risulta rubato : 25enne trovato morto a ROMA nelle campagne di CASTEL MADAMA: ultime notizie, mistero nella Capitale. UCCISO a colpi di fucile, Suocero fermato confessa l'omicidio.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 13:12:00 GMT)

Roma - 25enne ucciso dal suocero per una manciata di euro : Il corpo è stato scoperto in un'area di campagna a Castel Madama: si tratta del 25enne Alberto Delfini

Roma - 25enne trovato morto a Castel Madama : fermato il suocero/ Ucciso per debito di pochi euro : 25enne trovato morto a Roma nelle campagne di Castel Madama: ultime notizie, mistero nella Capitale. Ucciso a colpi di fucile, suocero fermato confessa l'omicidio.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 08:44:00 GMT)