Roma Science Van verso Ostia | dall’8 al 10 giugno ultima tappa dell’evento itinerante

Torna a Roma “Pint of Science” per raccontare le novità della ricerca : Torna in Italia “Pint of Science”, il festival che dal 14 al 16 maggio porta la scienza nei bar per raccontare le novità della ricerca al grande pubblico. Nell’ambito dell’iniziativa, l’Istituto Pasteur Italia, partner promotore, partecipa con l’evento “Cervello e microbiota intestinale: una comunicazione bidirezionale”, a cura della Prof.ssa Cristina Limatola, membro della Direzione Scientifica. L’appuntamento è previsto per lunedì 14 maggio, ...