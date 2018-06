Roma | Salvini sale sul bus accolto da Bella ciao | il ministro se la ride

Migranti - Vienna : Roma alleato forte - oggi sentiremo Salvini : L'Austria considera l'Italia "un alleato forte" e se non ci sarà un'intesa sulla proposta per la riforma del regolamento di Dublino sul tavolo, al vertice dei leader Ue di giugno, alla riunione ...

Migranti - l'Osservatore Romano mette in risalto le lodi di Salvini al lavoro di Minniti : Il tema dell'immigrazione e la nuova linea politica del governo ha invece registrato perplessità e parole esplicite da parte del cardinale di Agrigento, Francesco Montenegro. 'Una soluzione va ...

Arrivano Salvini e Di Maio - uniti a Roma e qui divisi : 'L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento', recita l'articolo 33 della Costituzione. Ma mi chiedo: che libertà e indipendenza può testimoniare e vivere al suo interno un Ateneo i ...

Pd in piazza - Martina a Salvini 'Stai con dazi di Trump o con gli operai di Terni '. Da Milano a Roma - il Pd in piazza contro il governo ... : A Torino, in concomitanza con la manifestazione, tutti i circoli rimarranno aperti per riflettere e approfondire l'attuale situazione politica nazionale. Anche il Pd siciliano si mobilita a difesa di ...

Elisa Isoardi rompe il silenzio : messaggio Romantico a Matteo Salvini : In questi giorni frenetici per la politica italiana, Elisa Isoardi non si è mai vista affianco di Matteo Salvini . Ora però sul profilo Instagram della conduttrice televisiva appare una romantica dedica rivolta proprio al leader della ...

Elisa Isoardi - dedica d'amore a Salvini/ Foto - su Instagram la Romantica dichiarazione per il suo compagno : La conduttrice Rai, Elisa Isoardi, ha postato su Instagram una dichiarazione d'amore per Matteo Salvini, suo compagno dal 2014. In pochi minuti il popolo del web ha commentato quell'amore(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 12:16:00 GMT)

In corso a Roma vertice Di Maio-Salvini <br>Ore decisive per il governo : 15:46 - Mentre proseguirebbe ancora il vertice Di Maio-Salvini si apprende che la riunione stata preceduta da un incontro tra il leader della Lega e Giorgia Meloni. Intanto Ciocca, già vice direttore generale di Bankitalia, fa sapere che non c'è la sua disponibilità a entrare nell'eventuale squadra di governo.15:15 - L'incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini a Montecitorio sarebbe ancora in corso in questi minuti.14.01 - Giulia Grillo, ...

Governo - diretta : Salvini cancella i comizi e torna a Roma. Arriva anche la Meloni. Il nodo è ingresso Fdi nell’esecutivo : E’ iniziato alla Camera l’incontro tra il leader della Lega, Matteo Salvini e il capo politico dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio. La riunione Arriva al termine dell’incontro tra Salvini e Giorgia Meloni. I Fratelli d’Italia ha annunciato con Ignazio La Russa che sono pronti a sostenere il Governo M5s-Lega. Resta da capire se esponenti del partito di destra entreranno nella formazione dell’esecutivo. Tra le ipotesi c’è ...

Governo - diretta : Salvini cancella i comizi e torna a Roma. Arriva anche la Meloni. M5s : “Ok a Fdi se segue il contratto” : Ha lasciato la Lombardia per tornare a Roma e partecipare all’ennesima giornata di trattative per far partire il Governo. Nel giorno numero 88 della peggiore crisi politica che l’Italia abbia mai vissuto, il pulsante per fare partire un esecutivo politico è di nuovo nelle mani di Matteo Salvini. Il segretario del Carroccio sta valutando la proposta lanciata nel tardo pomeriggio di ieri da Luigi Di Maio. I due leader dovrebbero ...

Governo : ultima chance per Salvini-Di Maio<br>Vertice con Conte e Meloni a Roma : 13.30 - Dalle notizie che trapelano da Montecitorio, sembra che il MoVimento 5 Stelle si sia opposto all'ipotesi di un ministero a un esponente di Fratelli d'Italia.13.13 - Di Maio è arrivato alla Camera senza rilasciare dichiarazioni. Anche Salvini sarebbe arrivato da qualche minuto.12.08 - Da ambienti Lega e M5s si apprende che dovrebbe tenersi a breve un vertice tra Di Maio, Salvini, il suo vice Giorgetti e il professore Giuseppe Conte ...