Roma - saluto fascista in aula. Preside : "Inopportuno ma goliardia" : Roma, saluto fascista in aula. Preside: "Inopportuno ma goliardia" L'episodio si è verificato in un liceo in zona Garbatella, durante la foto di classe. La dirigente scolastica, sul gesto: "Era stato fatto per puro intento giocoso". Ma gli altri studenti protestano: "Siamo preoccupati e ...

Saluto Romano in foto classe - 'goliardia' : ANSA, - ROMA, 6 GIU - "Un atto goliardico". Così la preside di un liceo romano ha definito il Saluto fascista di alcuni studenti, immortalato da una foto di classe, non prendendo provvedimenti. Lo ...

Il saluto della Roma a Buffon : ANSA, - Roma, 19 MAG - "In questi 17 anni di Juventus abbiamo avuto l'onore di affrontarti come avversario. Goditi l'ultima partita in Serie A e in bocca al lupo per il prossimo capitolo della tua ...

Udine passa al centrodestra - il candidato FdI Ugo Falcone festeggia facendo il saluto Romano : Il papabile futuro consigliere comunale di Udine ha festeggiato la vittoria del neo-sindaco di centrodestra, Pietro Fontanini, facendo il saluto romano. Il video dei festeggiamenti ha fatto il giro del web e scatenato un'accesissima polemica.Continua a leggere

Udine - il centrodestra conquista l’ultima roccaforte Pd. Il candidato Ugo Falcone (FdI) festeggia col saluto Romano : Un video che riprende alcuni momenti dei festeggiamenti per la vittoria di Pietro Fontanini, candidato del centrodestra per la poltronissima di Udine, immortala il segretario cittadino di Fratelli d’Italia Ugo Falcone (in lizza per un posto in giunta) mentre ostenta ripetutamente il saluto romano al grido di “Udine rialzati”. Falcone insegna italiano, storia e geografia in una scuola secondaria oltre a lavorare nel campo dei ...

Palloncini bianchi - moto rombanti e le note di Vasco : folla a Roma per l'ultimo saluto a Elena : Una nuvola di Palloncini bianchi verso il cielo, il rombo delle moto degli amici bikers e le note di 'Vivere' di Vasco Rossi accompagnano l'ultimo saluto a Elena Aubry , la ragazza di 26 anni morta a ...

A Roma l'ultimo saluto a Pamela - la 18enne uccisa a Macerata - : Lutto cittadino nelle due città in occasione dei funerali della ragazza uccisa a fine gennaio e ritrovata a pezzi in due valigie. Un corteo di familiari e amici ha accompagnato il feretro fino alla ...

Milano - in mille per ricordare Ramelli e Pedenovi : saluto Romano davanti alla lapide : Poco più di un migliaio di persone si sono riunite in viale Argonne, a Milano, per commemorare Sergio Ramelli ed Enrico Pedenovi, i due militanti di destra uccisi rispettivamente nel 1975 e nel 1976 ...

Commemorazione - saluto Romano davanti alla lapide di Ramelli / FOTO : Milano, 29 aprile 2018 - Una folla di militanti di destra ha preso parte alla manifestazione per l'anniversario della morte di Sergio Ramelli , militante del Fronte della Gioventù ucciso non ancora ...

Formula E : al DS store Roma il saluto dei piloti Bird e Lynn : L'approdo del campionato di Formula E in una città unica al mondo, come Roma, è stato accolto positivamente anche da Xavier Mestelan Pinon, direttore di DS Performance: "Roma è un luogo perfetto per ...

Saluto Romano al cimitero. E i due finiscono alla sbarra : Sanremo - Il Saluto "romano" al cimitero, durante la commemorazione dei caduti della Repubblica Sociale Italiana, è costato un processo con l'accusa di "apologia al fascismo" per due imperiesi: Manuela Leotta, 56 anni, abitante a Diano Castello ed Eugenio Ortiz, 76 anni, di Sanremo, appartenenti al movimento di estrema destra "Legio Matutia", di Sanremo.I fatti risalgono al 26 aprile del 2015, al cimitero monumentale della città dei Fiori, e con ...