Roma | mossa anti-traffico | pedaggi per entrare in città

10 (e Lode) Collettiva di pittura e fotografia a Roma - promossa da “Il Salotto di Diotima” : Si svolgerà dal 15 al 21 giugno la Collettiva 10 (e Lode), una mostra di pittura e fotografia e arti applicate che coinvolge 10 artisti di diversa formazione ed esperienza, nella galleria NVMEN (www.numenspace.it), in via Capo d’Africa, alle spalle del Colosseo, a Roma. Ci vuole coraggio, spregiudicatezza, forza di volontà per provare ad imporre, “esponendo-si” e comunicando nuove idee. Trovare ancora la forza per voler comunicare ...