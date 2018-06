Roma Manutenzione strade | sperimentazione sigillante asfalto

Bus Atac a fuoco a Roma - la denuncia di un'autista : Non c'è manutenzione e i colleghi non segnalano per paura : 'Per noi non è una novità che i bus vadano a fuoco, non c'è manutenzione, non ci sono pezzi di ricambio' . Così un'autista dell' Atac di Roma a Le Iene denuncia il problema delle vetture che guida ...

Codacons : assenza manutenzione causa caduta alberature a Roma : Codacons: ancora molti sono gli alberi ‘a rischio’ Roma – Di seguito l’esposto del Codacons portato all’attenzione della magistratura capitolina. L’associazione chiede di fare luce sulla manutenzione del verde pubblico. Ma anche soprattutto di indagare sui pericoli corsi dai cittadini. “Le condizioni metereologiche avverse, ma anche l’assenza di manutenzione sono la causa principale della ...

Roma : degrado e zero manutenzione al Parco delle Tre Fontane : Roma: i cittadini sconcertati per la mancata manutenzione Roma – Deprecabile la situazione in cui verte il Parco delle Tre Fontane-Giardino Gabriele Baldini, quartiere Montagnola a Roma. Erba alta, cestini rotti, panchine e giochi per bambini impraticabili. Non uno scenario paradisiaco per chi si trova lì a spasso col cane, o per far godere un po’ di verde ai propri bambini. Succede nella capitale, a due passi dalla sede ...