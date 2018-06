Roma | Kluivert sempre più vicino | lascia la vacanza di Ibiza ed è pronto a volare nella

Kluivert alla Roma/ Accordo vicino : l'olandese nella Capitale già nel weekend? : Kluivert alla Roma, l'Accordo è vicino: l'olandese nella Capitale già nel weekend? Giallorossi scatenati sul calciomercato, si tratta ancora con l'Ajax(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 13:20:00 GMT)

Calciomercaro Roma - Kluivert sempre più vicino : intensificati i contatti con l'Ajax : Cristante-Day ma non solo, la Roma fa sul serio anche per Justin Kluivert. Dopo aver trovato l'accordo nei giorni scorsi con il giocatore, il club giallorosso ha intensificato i contatti con l'Ajax ...

La Roma non molla Kluivert : offerti 25 milioni all'Ajax - sorpasso al Tottenham : Stando a Il Corriere dello Sport infatti , Monchi ha pareggiato l'offerta del Tottenham , sottolineando che in caso di altri rilanci, tuttavia, i giallorossi rifletterebbero se chiamarsi fuori dall'...

Roma-Kluivert jr - c'è il rilancio. Piace Herrera - Cristante quasi chiuso : La Roma è letteralmente scatenata sul mercato. Dopo aver già ufficializzato Coric e Marcano , il club giallorosso sta per definire almeno altri due colpi. Nelle ultime ore è scattato l'assalto, ...

Calciomercato Roma - c’è l’accordo con Kluivert : adesso resta da convincere l’Ajax : Monchi è volato ieri a Montecarlo per incontrare Mino Raiola, agente di Kluivert: accordo economico trovato con il calciatore, adesso resta da convincere l’Ajax Due colpi già piazzati, il terzo in rampa di lancio. Monchi è scatenato in questa fase di mercato, il dirigente giallorosso infatti è volato ieri a Montecarlo per una serie di incontri programmati con i più influenti procuratori del panorama europeo, tra cui Mino Raiola. Argomento ...

Roma : Monchi su Kluivert Jr : Roma, 30 MAG - La Roma cerca di rinforzarsi in attacco e sembra aver deciso di puntare forte su un giovane figlio d'arte. Nel giorno in cui nella Capitale è sbarcato il difensore spagnolo Marcano, ...

Roma - ecco Marcano : firmerà un triennale - domani le visite. Kluivert jr si avvicina : Ivan Marcano è atterrato all'aeroporto di Fiumicino alle 18,50 con un volo proveniente da Alicante: maglietta grigia e sciarpa giallorossa al collo. Il centrale del Porto firmerá un contratto che lo ...

Roma - Monchi vola a Montecarlo per Kluivert. E Raiola offre Balotelli : Roma - Mentre Ivan Marcano è atterrato nella Capitale pronto alle visite mediche che si svolgeranno nella mattinata di giovedì e alla firma sul contratto che lo legherà alla Roma per i prossimi 3 anni,...

Roma : è sbarcato Marcado. Kluivert - vertice positivo con Raiola : Il secondo acquisto della Roma, dopo Coric , è arrivato stasera a Fiumicino. Ivan Marcano, 31 anni, difensore centrale svincolato dal Porto, sosterrà domani alle 9 le visite mediche e poi firmerà il ...

Calciomercato Roma : Monchi incontra Raiola - capitolini su Kluivert : Prende forma il Calciomercato della Roma. Monchi è partito oggi per Montecarlo per alcuni incontri di mercato. Lì ci dovrebbe essere l’appuntamento con Mino Raiola, con cui verrà fatto il punto su Kluivert. L’attaccante dell’Ajax piace a Roma e Inter. L'articolo Calciomercato Roma: Monchi incontra Raiola, capitolini su Kluivert sembra essere il primo su CalcioWeb.

Calciomercato Roma all'attacco : Berardi e Kluivert : Roma - Nella passata stagione la Roma , e Di Francesco , avevano accarezzato l'idea Berardi , ma le richieste economiche del Sassuolo , 40 milioni, avevano frenato tutto. Ora, dopo una stagione ...

Calciomercato Roma - Monchi fa la spesa in Olanda : occhi su Kluivert e Ziyech : Una stagione positiva messa alle spalle e un mercato tutto da vivere, con l'obiettivo di piazzare i colpi giusti per migliorare la rosa di Eusebio Di Francesco. La Roma ha le idee chiare e, per ...

Kluivert alla Roma? / Calciomercato news - distanza di 5 milioni tra domanda e offerta : Kluivert alla Roma? Calciomercato news, distanza di 5 milioni di euro tra la domanda dell'Ajax e l'offerta della squadra giallorossa. Il figlio di Patrick pronto a sbarcare in Italia.

Calciomercato - in Olanda sono certi : “Justin Kluivert andrà alla Roma” : Justin Kluivert è finito nel mirino della Roma di mister Di Francesco che potrebbe aggiungere un esterno offensivo alla sua rosa per la prossima stagione “Secondo me Justin Kluivert andrà alla Roma, qui in Olanda ne parlano tutti, lo stanno cercando anche il Barcellona e il Manchester United, ma anche stamattina i giornali per esempio non hanno dubbi, per tutti Kluivert giocherà con la maglia giallorossa”. Lo ha detto Andy Van der ...