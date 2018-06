Roma | impiantato il primo CCM | il dispositivo contro lo scompenso cardiaco

Blastingnews

(Di giovedì 7 giugno 2018) Loè una situazione patologica in cui il cuore non riesce ad irrorare correttamente tutti gli organi o i tessuti del corpo. Spesso è un disturbo silente, infatti colui che ne è affetto non risente di particolari forme sintomatiche se non di affanno in seguito ad uno sforzo molto elevato; tuttavia coloro che in precedenza sono stati vittima di infarto, potrebbero essere maggiormente predisposti a lesione muscolare cardiaca e quindi a. Un disturbo che si presenta in percentuale massiccia negli "over 65" infatti, secondo le dichiarazioni dei medici, il 3% dei ricoverati negli ospedali disoffrono di questa patologia. ...