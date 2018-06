Roma Il Capitale di Karl Marx in ventiquattro scene al Teatro Argentina

Aruba annuncia un nuovo e grande data center campus nella Capitale : nascerà Hyper Cloud Data Center Roma : Aruba S.p.A., leader nei servizi di Data Center, Cloud, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini, annuncia la costruzione del suo nuovo Hyper Cloud Data Center a Roma. Il terreno acquistato da Aruba, sul quale sarà edificato il nuovo Data Center campus, si trova all’interno dell’area del Tecnopolo Tiburtino (Roma est). Il polo nato per volontà della Camera di Commercio di Roma, in collaborazione con la Regione Lazio e il Comune di Roma, ...

Roma - preso anche Cristante. Sarà nella Capitale già stasera : Bryan Cristante è un nuovo giocatore della Roma. Nonostante l'assenza del d.s. Monchi dalla Capitale , era in Spagna per motivi familiari, , il club giallorosso ha definito la trattativa con Atalanta ...

Calciomercato Roma - Radja Nainggolan può lasciare la Capitale : In 12 mesi è cambiato il mondo giallorosso di Radja Nainggolan: ecco come sta la situazione. Le ultimissime notizie

Roma - le speranze di Virginia Raggi con Di Maio e Toninelli al governo : il nodo dei fondi per il rilancio della Capitale : Chi lavora a stretto contatto con Virginia Raggi racconta che mercoledì sera, alla lettura del messaggino whatsapp contenente lo shot della lista ufficiale dei ministri in pectore, le si siano illuminati gli occhi. “Toninelli ai Trasporti. Non me l’aspettavo. Adesso sì che possiamo far ripartire Roma”, avrebbe esclamato la sindaca. Tralasciando le ricostruzioni più o meno Romanzate, quel che è certo è che l’accoppiata fra l’ex assicuratore di ...

Raggi : Governo ok - ora decreti per Roma Capitale : Roma – Virginia Raggi, sindaca di Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Lo ha fatto a margine della cerimonia in piazza del Campidoglio per l’assunzione di 350 nuovi vigili nella Capitale. Le parole della Raggi “Siamo contenti e molto ottimisti. Non vediamo l’ora che inizino a lavorare per avviare tutte quelle riforme che l’Italia aspetta da tempo. Abbiamo lavorato tutti insieme per riuscire ad inserire nel ...

Palumbo-Battaglia : allarme Case Famiglia gestite da Roma Capitale : Palumbo-Battaglia: a Roma troppe strutture in difficoltà Roma – Di seguito il comunicato congiunto tra Marco Palumbo ed Erica Battaglia. “È allarme ormai nelle Case Famiglia che dipendono da Roma Capitale. Nonostante le rassicurazioni ricevute in Commissione Trasparenza un paio di settimane fa sui ritardi nei pagamenti, nulla è avvenuto né cambiato. Bene ha fatto la Fp Cgil di Roma ha proclamare lo stato di agitazione per i tanti ...

Taekwondo - Grand Prix Roma 2018 : show nella Capitale - Vito Dell’Aquila e Daniela Rotolo in cerca di un podio storico : Un appuntamento storico per dare linfa al ricambio generazionale azzurro e avvicinare i giovani italiani al Taekwondo. Il Grand Prix 2018 aprirà le danze a Roma, dove i migliori interpreti internazionali della disciplina si sfideranno per andare a caccia del podio e per accumulare punti importanti per non dover rincorrere gli avversari nel ranking. Restare davanti, infatti, vuol dire garantirsi tabelloni meno stressanti, soprattutto in una fase ...

Di Maio chiama - Roma non risponde : nella Capitale flop dell'appello pro tricolore : tricolore cercasi. L'appello del capo politico pentastellato rimane inascoltato. LE IMMAGINI DELL'AGENZIA DIRE

Giro d’Italia 2018 - tappa neutralizzata a Roma! Ufficiale la classifica - vittoria di Chris Froome. Si lotta per il successo nella Capitale : Chris Froome ha ufficialmente vinto il Giro d’Italia 2018 con 46 secondi di vantaggio su Tom Dumoulin e 4’57” su Miguel Angel Lopez. La tappa conclusiva a Roma si è tramutata in una vera e propria passerella. I corridori, infatti, hanno ottenuto dalla giuria il diritto alla neutralizzazione: i corridori hanno percorso i primi tre giri (34,5 chilometri), poi da quel momento non si è più corso per la classifica generale che ...

GIRO D'ITALIA 2018/ Streaming video e diretta tv : i precedenti nella Capitale - ultima tappa Roma - : diretta GIRO D'ITALIA 2018 Streaming video e tv ultima tappa Roma: percorso e orari dell'ultima frazione, con il circuito sui Fori Imperiali , oggi, .

Oggi a Roma l’ultima tappa del Giro d’Italia : Capitale blindata per una grande festa con tante misure di sicurezza : Roma è pronta per ospitare la tappa finale del Giro d’Italia, la tradizionale passerella che incoronerà la maglia rosa e che chiuderà un’ideale cerchio tra Citta’ Sante dopo la partenza da Gerusalemme il 4 maggio. Nell’Urbe la 101ª edizione del Giro si chiuderà con un percorso di appena 115 chilometri (10 giri da 11,5 km.) fra le meraviglie architettoniche e storiche della citta’. La partenza e’ in programma ...

Roma - Coric sbarcato nella Capitale per visite e firma : già tempo di calciomercato in casa Roma . Il club giallorosso ha infatti messo a segno l'acquisto di Ante Coric , primo colpo in vista della prossima stagione. Come spiegato dal sito Pagine Romaniste ,...

Roma - Coric sbarca nella Capitale : a breve la firma : Ante Coric è sbarcato nella Capitale. Questo pomeriggio il calciatore croato classe '97 è atterrato all'aeroporto di Fiumicino ed è stato prelevato da un auto della società. La trattativa tra Monchi e ...

Raggi : "pecore tosaerba a Roma" - parte progetto/ "Non staranno in centro" : decrescita 'ovile' nella Capitale : Virginia Raggi: parte il progetto 'pecore tosaerba a Roma' nelle periferie e nei parchi. 'Non le porteremo in centro': la decrescita 'ovile'.