Roma | i cinghiali come Nanni Moretti | per il pascolo scelgono un’aiuola di Spinaceto

A Roma i cinghiali si aggirano liberamente sulla via Cassia : A Roma i cinghiali si aggirano liberamente sulla via Cassia Striscia la Notizia ci parla del pericolo legato agli animali selvatici presenti nella Capitale.

Roma : branco di cinghiali al parco tra i bambini : Roma - Un branco di cinghiali gira indisturbato per i giardinetti della capitale, nel quartiere Tomba di Nerone. Come mostra chiaramente un video realizzato da Duccio Pedercini e pubblicato poi su Facebook, la famiglia di cinghiali si muove e si ciba tra le aiuole e i bambini che, per nulla impauriti, si avvicinano incuriositi agli stessi animali. Per che si tratti di un branco fuggito dalla Riserva naturale dell’Insugherata e che già da ...