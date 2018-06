Roma Domenica 10 giugno strade off-limits ad auto e scooter

Roma : domenica musei civici gratis per i residenti - tante mostre ed eventi : Come ogni prima domenica del mese anche il 3 giugno l’ingresso ai musei civici di Roma Capitale, con le mostre in corso e le iniziative ad hoc, è gratuito per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana. Apertura gratuita anche per il vasto complesso archeologico, unico al mondo, costituito dai Fori Imperiali e dal Foro Romano. La giornata è promossa da Roma Capitale (Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni ...

Ambiente : domenica 3 giugno il Bioparco di Roma dedica una giornata al mondo delle foreste : domenica 3 giugno il Bioparco di Roma dedica una giornata tematica all’avvincente mondo delle foreste. Dalle ore 11.00 alle 17.00 le famiglie saranno coinvolte in giochi tematici e laboratori interattivi sulle specie che abitano le foreste, con l’obiettivo di veicolare informazioni sulle tipologie di foresta del Pianeta e sulle cause della deforestazione, sulle caratteristiche delle specie animali che vi abitano – tra cui tigri, elefanti, ...

Naike Rivelli/ Figlia di Ornella Muti : fotografata mentre baciava un'amica a Roma (Domenica In) : Naike Rivelli, la Figlia di Ornella Muti sarà ospite in collegamento del programma contenitore della domenica pomeriggio targata Rai Uno. Progetti per il futuro? (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 03:36:00 GMT)

Teatro Romano - da domenica strada chiusa : Per consentire il regolare svolgimento degli spettacoli in programma al Teatro Romano, a partire da domenica 27 maggio e fino a domenica 16 settembre, saranno attuati alcuni provvedimenti viabilistici. Dalle ore 17 fino a fine spettacolo ...

Otricoli - grande festa della Romanità al Parco archeologico sino a domenica : Poi dopo l'ingresso, una serie di installazioni che richiamano al mondo romano, come gli accampamenti o i punti di ristoro, il thermapolis, per esempio: 'Una sorta di tavola calda ante litteram - ...

Rimini - caffetteria Alidangelo : domenica la presentazione del Romanzo "Luna di zucchero" : L'esperienza teatrale ha dato modo all'autrice di immergersi in un mondo fantastico dove le storie e le vicende umane prendevano vita con personaggi, dialoghi e luoghi vissuti realmente o inventati. ...

PAUSA WEEKEND. Cosa fare a Roma sabato 19 e domenica 20 maggio : Il riferimento è chiaramente a quella bellezza che copre il mondo e la natura, che San Francesco esaltava e che noi troppo spesso dimentichiamo . La mostra, che non si limita ad un invito ...

Internazionali d'Italia Roma 2018 - il programma di domenica 20 maggio : tutti gli orari e come vedere le partite in tv : OA Sport vi proporrà la diretta live testuale integrale delle partite. Di seguito il programma completo di domani, domenica 20 maggio . CENTRALE a partire dalle ore 13:00 Simona Halep o Maria ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 - il programma di domenica 20 maggio : tutti gli orari e come vedere le partite in tv : Ultima giornata di sfide a Roma, dove andranno in scena le finali degli Internazionali d’Italia di tennis. Domani sul Centrale in scena i singolari: finale femminile alle ore 13.00, finale maschile non prima delle ore 16.00. Sul Pietrangeli, alle ore 11.30 in palio il titolo nel doppio femminile, non prima delle ore 14.00 la finale del doppio maschile. Le sfide del torneo maschile saranno visibili in tv su TV8 e su Sky Sport, mentre ...

Roma - Giro d'Italia : domenica 27 «green zone» in tutto il centro per l'ultima tappa : Per la quarta volta nella sua storia domenica 27 maggio il Giro d'Italia si concluderà nella Capitale. Nel 2009 il russo Denis Menchov, maglia rosa e vincitore finale, cadde a un chilometro dal ...

Autobiografia erotica - applausi per l'adattamento del Romanzo di Domenica Starnone : applausi per Vanessa Scalera e Pier Giorgio Bellocchio che sul palcoscenico delll'Off Off Theatre in via Giulia a Roma hanno 'indossato' per sessanta minuti 'i proibiti ricordi' di un fugace ed ...

“Il cielo di Roma-Il cielo del Lazio” : l’attesa manifestazione torna da sabato 19 a domenica 27 maggio : Con un ricco e ampliato programma di eventi, torna da sabato 19 maggio a domenica 27 maggio nei Parchi del Lazio l’attesa manifestazione “Il cielo di Roma – Il cielo del Lazio”, dedicata alla scoperta dell’astronomia, della scienza e della natura. La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, è organizzata dalla Regione Lazio, dal Parco dell’Appia Antica, dal Parco dei Castelli Romani e dall’ente regionale Roma Natura. Tra i soggetti ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : i risultati di domenica 13 maggio. Impresa Sonego - eliminati Wawrinka e Ferrer : Sulla terra rossa del Foro Italico di Roma sono iniziati gli Internazionali d’Italia 2018 di Tennis. Prima giornata per il tabellone maschile che ha aperto le danze con ben cinque incontri mentre al femminile si partirà domani. Si sono completate anche le qualificazioni. Già raccontata l’Impresa di Lorenzo Sonego contro il francese Adrian Mannarino: ora l’azzurro affronterà il tedesco Peter Gojowczyk che ha a sorpresa eliminato ...

Internazionali d'Italia Roma 2018 : programma - orari e tv di domenica 13 maggio. Tutti gli azzurri in campo : , Pur, COPERTURA TELEVISIVA Il torneo maschile è in diretta esclusiva e in Alta Definizione su Sky Sport HD con i due canali dedicati al torneo, Sky Sport 1 e Sky Sport 2. Dalla tv al web: gli ...