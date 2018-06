Roma | Coppia arrestata per detenzione droga

Roma : Tentano scippo a turista - arrestata coppia : Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno arrestato una coppia di giovani cittadini del Gambia di 19 e 22 anni. Entrambi sono nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti. E’ accaduto dopo un tentativo di scippo ai danni di una turista cilena nella zona di Castro Pretorio. I ladri hanno avvicinato la donna di 28 anni. E, atteso il momento propizio, l’hanno violentemente strattonata nel ...

Manifesto contro l'aborto a Roma : scoppia la bufera : ... - si legge su Il Corriere della Sera - ma ci si dimentica di dire che la prima causa di morte per milioni di bambine , così come di bambini, nel mondo è l'aborto, che provoca anche gravissime ...

Scoppia una coppia in Matrimonio a Prima Vista 3 : un Romantico viaggio finito con un duro scontro e l’addio : Esperimento già finito per una delle tre coppie di Matrimonio a Prima Vista 3. Ad un passo dal finale e dalla risposta definitiva davanti ai tre esperti, una delle coppie del programma è già Scoppiata ad una settimana dalla fine della "convivenza forzata". Naturalmente è toccato a Roberto e Daniela dirsi no ancora Prima del gran finale del programma in onda nei prossimi giorni e tutto è accaduto dopo l'ennesimo scontro in cui proprio lo sposo ...

“Bacio - bacio”. Amore sotto la pioggia al Grande Fratello : mentre gli inquilini si riparano dal temporale - due concorrenti non resistono e si mettono a cantare in giardino - zuppi fradici. Poi il momento Romantico - incitati da tutti. Un’altra coppia sta sbocciando : Singing in the rain cantava Gene Kelly nell’omonima, immortale pellicola del ’52 ancora oggi ben scolpita nella mente di tutti gli appassionati di cinema. E proprio la pioggia è intervenuta di prepotenza a scombinare ulteriormente le carte del Grande Fratello, creando le premesse per un nuovo Amore che potrebbe sbocciare a breve. Dopo Lucia e Filippo, ecco infatti che tra Alessia e Matteo pare proprio essere scattato qualcosa. Nel ...

Roma - scoppia l’ira di Monchi : “Non capisco perchè non ci sia il Var…” : Roma, scoppia L’IRA DI Monchi- Intervistato ai microfoni di “Premium Sport”, Monchi ha commentato il match tra Roma e Liverpool. Tanti complimenti al Liverpool per aver raggiunto la finale, tante le contestazioni per la direzione di gara. PERCHE’ NON C’E’ IL VAR? Il direttore sportivo ha così commentato: “Senza gli errori arbitrali sarebbe cambiato tutto. […] L'articolo Roma, scoppia l’ira di ...

Dopo Torino e Roma - a Catania figli coppia gay registrati anagrafe : Dopo Torino e Roma, anche Catania è tra le città che sta procedendo alla trascrizione di certificati di nascita stranieri di figli coppie omosessuali. In particolare, spiega in una nota Famiglie ...

Asilo nido Roma - abolita festa del papà e della mamma/ Richiesta da coppia gay : “è discriminazione” : Un Asilo nido ha cancellato la festa del papà e della mamma su Richiesta di una coppia omosessuale, perché definite divisive, sostituite con la festa della famiglia(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 14:34:00 GMT)

Roma - asilo elimina la festa della mamma e del papà : 'Discrimina i figli di una coppia gay' : Abolite le feste del papà e della mamma in favore della festa della famiglia considerata più inclusiva e non discriminatoria nei confronti delle nuove famiglie con genitori dello stesso sesso. Questa ...

Roma - asilo abolisce festa mamma e papà dopo richiesta di una coppia gay. “E’ discriminazione al contrario” : Stop alla festa della mamma e del papà, al loro posto arriva la festa della famiglia. La decisione è stata presa dall’asilo Chicco di Grano nel quartiere Ardeatino di Roma ed è stata difesa anche dal Municipio, al quale l’associazione Articolo 26 – fatta di genitori, docenti e specialisti – e per alcuni genitori di altri bambini dell’asilo hanno inviato un reclamo. Respinto. Tutto nasce, spiega chi si oppone alla scelta ...

Roma - sant'Alisson benedice la Strana Coppia di Eusebio : Roma in completo nero. Come nella gara d'andata al Bentegodi, quella del Sorrentino show, di Schick al centro dell'attacco e di Dzeko in panchina. Era appena cominciato dicembre, e la squadra di ...

Anche a Roma - come a Torino - una bambina è stata registrata all’anagrafe come figlia di una coppia omogenitoriale : Una bambina è stata registrata all’anagrafe del comune di Roma come figlia di una coppia di uomini, per la prima volta senza la decisione di un giudice. Lo ha annunciato l’avvocato della coppia, che è canadese e ha avuto la The post Anche a Roma, come a Torino, una bambina è stata registrata all’anagrafe come figlia di una coppia omogenitoriale appeared first on Il Post.

Liverpool-Roma - dito medio di Pruzzo e Conti. E sul web scoppia la polemica della tifoseria : Bruno Conti e Roberto Pruzzo hanno dimostrato - seppur in modo poco elegante - di non aver dimenticato la brutta notte del 30 maggio 1984, quando gli undici metri (maledetti) sancirono la vittoria del Liverpool nella finale di Coppa Campioni (diventata Champions League).La polemicaPeccato che la poca eleganza del duo Conti-Pruzzo non sia andata giù alla tifoseria della Roma. Andiamo con ordine: i due ex calciatori si sono fatti immortalare prima ...

Liverpool-Roma - scoppia il caso di Pruzzo e Conti : sul profilo dell'ex bomber spunta la loro foto con il dito medio : Bruno Conti e Roberto Pruzzo non hanno di certo dimenticato quella brutta notte del 30 maggio 1984, quando la Roma all'Olimpico perse ai calci di rigore la finale di Coppa Campioni (allora la...

Coppia gay aggredita a Roma : calci e pugni a Trastevere : Una Coppia gay nei giorni scorsi è stata aggredita a Roma. A denunciare i fatti sono Gay.it e Imma Battaglia. La Coppia è stata presa a calci e pugni.