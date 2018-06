Roma - allarme bomba alla Chiesa Santa Maria delle Fornaci. Ma nel pacco ci sono 36mila euro : Un pacco sospetto ritrovato dal parroco all'interno della Chiesta di Santa Maria delle Fornaci si è rivelato un vero pacco sorpresa per la comunità del quartiere Aurelio. Quando...

Lattuga Romana contaminata dall'Escherichia coli : è allarme in America : Lattuga romana sotto accusa in seguito a contaminazione da Escherichia coli riscontrata nella verdura prodotta in Arizona e, in particolare, nella regione dello Yuma. Le vittime, allo stato attuale, sarebbero almeno cinque e il loro decesso sarebbe avvenuto e confermato dagli specialisti in seguito alla consumazione dell'insalata contaminata. Negli ultimi giorni, sarebbe salito a 197 il numero dei casi di infezione alimentare batterica segnalati ...

Palumbo-Battaglia : allarme Case Famiglia gestite da Roma Capitale : Palumbo-Battaglia: a Roma troppe strutture in difficoltà Roma – Di seguito il comunicato congiunto tra Marco Palumbo ed Erica Battaglia. “È allarme ormai nelle Case Famiglia che dipendono da Roma Capitale. Nonostante le rassicurazioni ricevute in Commissione Trasparenza un paio di settimane fa sui ritardi nei pagamenti, nulla è avvenuto né cambiato. Bene ha fatto la Fp Cgil di Roma ha proclamare lo stato di agitazione per i tanti ...

Roma - allarme sabotaggi all'Atac : trenta in due mesi : E' allarme sabotaggi all'Atac, l'azienda dei trasporti pubblici di Roma: negli ultimi tempi alla Procura della Repubblica sono stati segnalati trenta episodi in due mesi, tutti in depositi ...

Allarme in via Roma a Cuneo per un vecchio trolley lasciato nella zona del Municipio : Allarme bomba in via Roma a Cuneo. E' scattato oggi , lunedì 28 maggio, , intorno alle 13, nella zona tra il Municipio e i palazzi di fronte che ospitano famiglie e una filiale di Intesa San Paolo. ...

Roma - allarme antagonisti al Giro Sit-in e percorso blindato : C'è il rischio di contestazioni e di azioni dimostrative fra oggi e domani in centro e in altri quartieri - come Eur, Ostiense e Caracalla - per la conclusione del Giro d'Italia con la passerella ...

Roma - falso allarme bomba vicino San Pietro : edifici evacuati. FOTO : Roma, falso allarme bomba vicino San Pietro: edifici evacuati. FOTO La presenza di un ordigno era stata segnalata da una telefonata anonima. Sul posto sono subito arrivati carabinieri e artificieri e dopo le verifiche, il personale è tornato in ufficio. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Roma - allarme boma alla Stazione Termini/ "Luce intermittente in una borsa!" - ma era un lumino per i defunti : Roma, allarme bomba alla Stazione Termini: 'luce intermittente e rossa in un borsone', ma era solo un lumino per defunti nei cimiteri.