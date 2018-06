Roland Garros | sarà Stephens a sfidare Halep in finale

Roland Garros - Halep supera Muguruza e vola in finale : affronterà Sloane Stephens : Seconda parte del programma, dedicato alle semifinali femminili del Roland Garros . Si affrontano nel primo match la rumena Simona Halep , numero uno della classifica mondiale e la spagnola Garbine ...

Halep-Stephens - Finale Roland Garros 2018 : data - orario - programma e tv : Sabato 9 giugno (ore 15.00) sul Philippe Chatrier andrà in scena la Finale del tabellone femminile del Roland Garros 2018 tra Simona Halep (n.1 del mondo) e Sloane Stephens (n.10 del mondo). Un match che vede sfidarsi due giocatrici che mai hanno conquistato il titolo a Parigi. La rumena arriva nell’atto conclusivo francese per la terza volta in carriera e vorrà conquistare il successo ad ogni costo per interrompere il proprio digiuno ...

Roland Garros 2018 : Sloane Stephens doma Madison Keys e raggiunge Simona Halep in finale : La statunitense Sloane Stephens (testa di serie n.10 del seeding) raggiunge la rumena Simona Halep nella finale del singolare femminile del Roland Garros 2018. L’americana si è imposta contro la connazionale Madison Keys (testa di serie n.13), nel remake della finale degli US Open 2017, con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 19 minuti di partita. Un match dominato dalla 25enne nativa della Florida, abile a sfruttare la sua eccellente ...

Roland Garros – Non c’è scampo per Madison Keys - Sloane Stephens l’asfalta in due set e vola in finale : Sloane Stephens vince in scioltezza la semifinale contro Madison Keys e conquista l’ultimo atto del Roland Garros, dove affronterà Simona Halep Un derby a senso unico, una partita vinta e dominata da Sloane Stephens che stende senza problemi Madison Keys e centra la sua prima finale al Roland Garros, dove l’attende la numero 1 al mondo Simona Halep. Come agli Us Open del 2017, la numero 10 al mondo ha la meglio al termine di una ...

Il siciliano tenta l'impresa contro l'austriaco e sogna di regalarsi la semifinale del torneo

Roland Garros : Halep - gioia da numero 1! In finale contro la Stephens : tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA E' Halep-Stephens la finale del Roland Garros 2018. A 12 mesi dalla drammatica finale persa contro l'estone Jelena Ostapenko , era avanti 6-4 3-0, , la numero 1 ...

Roland Garros - lo stile in tribuna : Il vero spettacolo è, senza ombra di dubbio, quello degli atleti sulla terra rossa, che si esibiscono in quello che forse è – sia come puro gesto atletico, sia in quanto a divise esibite in campo – il più elegante fra gli sport. Quest’anno più che mai, visto il risultato straordinario e storico del nostro Marco Cecchinato, che venerdì si gioca il tutto per tutto in semifinale con Thiem. LEGGI ANCHEMarco Cecchinato, un ragazzo ...

domani in diretta dalle ore 12.45 su Eurosport Player con Timvision, i clienti potranno seguire il match tra Thiem e Cecchinato in tv e in mobilità sul proprio smartphone. Dopo 40 anni, dall'...

Roland Garros – Il retroscena di Sloane Stephens : “Nadal non ha voluto palleggiare con me. Mi ha detto che prima devo…” : Sloane Stephens ha raccontato un curioso aneddoto sul rifiuto di Rafa Nadal di allenarsi con lei durante il Roland Garros: la tennista americana non ha ‘vinto abbastanza’ Il video di Maria Sharapova che aveva provato (con successo) a chiedere a Rafa Nadal di allenarsi con lei, durante gli Internazionali d’Italia, era diventato virale. La tennista russa, con un pizzico di emozione, aveva approcciato il numero 1 al mondo ...

Roland Garros 2018 : nel doppio misto si impongono Latisha Chan ed Ivan Dodig in una splendida finale : Il primo titolo del Roland Garros è assegnato: nel doppio misto vince la coppia testa di serie numero due, composta dalla tennista di Cina Taipei Latisha Chan e dal croato Ivan Dodig, i quali hanno la meglio in finale sulla coppia numero uno, formata dalla canadese Gabriela Dabrowski e dal croato Mate Pavic. Lo score della sfida, decisa al match tiebreak, recita 6-1 6-7 (5) 10-8 in un’ora e 34 minuti. Nel primo set l’esito della ...

Roland Garros - Halep è la prima finalista : É stato un match a senso unico che la n°1 al mondo ha dominato fin dall'inizio mettendo fine alla partita dopo appena 1 ora e 34 di gioco. Sono infatti bastati due set alla Halep che raggiunge l'...

