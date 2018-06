Roland Garros | Del Potro è il quarto semifinalista Sfiderà Nadal

Roland Garros - Del Potro in lacrime dopo la vittoria con Cilic : “difficile parlare” [VIDEO] : Juan Martin Del Potro commosso dopo la vittoria su Cilic che gli ha concesso l’approdo alle semifinali dove affronterà Nadal Juan Martin Del Potro è approdato in semifinale al Roland Garros dopo aver battuto Marin Cilici in 4 combattuti set. Il tennista argentino adesso affronterà Nadal e si è detto al settimo cielo nell’intervista a caldo durante la quale è parso decisamente commosso: “è difficile parlare ora. Non ho parole ...

Roland Garros - altro che infortunio : Del Potro fa fuori Cilic e vola in semifinale : Roland Garros, è Del Potro l’ultimo tennista a raggiungere la semifinale nel prestigioso Slamo sulla terra rossa, superato Cilic al termine di una battaglia Dato in scarse condizioni alla vigilia del Roland Garros, Del Potro sta sorprendendo tutti a suon di prestazioni e risultati di spessore. Quest’oggi l’argentino ha superato nei quarti di finale del torneo parigino, il croato Marin Cilic, al termine di un incontro ...

Roland Garros 2018 : Rafael Nadal è un rullo compressore. Si sbarazza di Diego Schwartzman ed è in semifinale : Pericolo scampato per Rafael Nadal. Lo spagnolo ha rimontato e battuto l’argentino Diego Schwartzman nella prosecuzione del match interrotto ieri per pioggia e si è qualificato per la semifinale del Roland Garros. Non c’è stata storia oggi, sotto il sole del Philippe Chatrier, che ha creato condizioni nettamente più favorevoli al maiorchino: il punteggio finale di 4-6 6-3 6-2 6-2 la dice lunga sulla prestazione dello spagnolo ma non ...

Roland Garros - Nadal in semifinale : Lo spagnolo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, batte l'argentino Diego Schwartzman, numero 12 del ranking Atp e 11 del seeding, con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-2, 6-2 in tre ore e 42 minuti.

Roland Garros - Nadal in semifinale : la sosta ammazza Schwartzman - Rafa “ingiocabile” : Roland Garros, Schwartzman al tappeto dopo aver vinto il primo set contro Nadal, in semifinale lo spagnolo affronterà Cilic o Del Potro La sosta a causa della pioggia che si è abbattuta su Parigi, ha decisamente favorito Rafa Nadal, il quale si è sbarazzato di Schwartzman in 4 set approdando alle semifinali del Roland Garros. La gara, nella serata di ieri, è stata interrotta sul punteggio di 5-3 per Nadal al secondo set, dopo che il maiorchino ...

DIRETTA/ Roland Garros 2018 Cilic Del Potro (6-7 7-5 3-6) streaming video e tv : Nadal in semifinale!

Marco Cecchinato - l'eroe del Roland Garros a Libero : 'Grazie - Parigi. Vi spiego come ho battuto Djokovic' : Ruota di Parigi, 72, 11, 9, 22, 8: è questa l'incredibile cinquina di Marco Cecchinato. L'azzurro - numero 72 al mondo prima del Roland Garros - ha sconfitto Carre o Busta , 11, , Goffin , 9, e ...

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata attesa di incontri dei quarti di finale maschili e delle semifinali femminili al Roland Garros 2018 (giovedì 7 giugno). Quest'oggi va a delinearsi il quadro dei semifinalisti del draw degli uomini. La pioggia di ieri ha cambiato il programma odierno e saranno infatti Rafael Nadal (n.1 del mondo) e Diego Schwartzman a dare inizio alle danze sul campo Centrale, per ultimare la loro ...

Diretta / Roland Garros 2018 Nadal Schwartzman (4-6 6-3 6-2) streaming video e tv : Del Potro avantri s

Marco Cecchinato/ Roland Garros - semifinale contro Thiem : l'elogio di McEnroe

Nadal-Schwartzman e Cilic-Del Potro in diretta live dal Roland Garros : Il maiorchino numero 1 del mondo, affronta il 12° della classifica mondiale e 11esima testa di serie, in grado di approdare per la prima volta nei quarti a Parigi , imitando quanto ottenuto agli ...

Roland Garros - quanto guadagna chi approda in semifinale? Bottino super per Cecchinato : Roland Garros, tutto pronto per la gara tra Cecchinato e Thiem, una semifinale di Slam che l’azzurro di certo non dimenticherà facilmente Roland Garros, domani pomeriggio andranno in scena le semifinali del torneo parigino, con il nostro azzurro Marco Cecchinato impegnato contro Thiem. Oltre al grande risultato sportivo messo a segno dal tennista italiano, c’è da considerare anche l’incredibile exploit dal punto di vista ...

Chi è la fidanzata di Cecchinato? Ecco Gaia - la ‘Peki’ a cui Marco ha dedicato la vittoria su Djokovic al Roland Garros : Marco Cecchinato conquista la semifinale al Roland Garros e scrive sulla telecamera un messaggio per ‘Peki’: Ecco chi è Gaia, la fidanzata del tennista a cui il palermitano ha dedicato la vittoria su Djokovic Pare non si frequentino da molto, eppure il feeling tra i due è tangibile. Stiamo parlando di Marco Cecchinato, autore di un incredibile quarto di finale al Roland Garros contro Nole Djokovic, e la fidanzata Gaia. La coppia è ...

Roland Garros 2018 - Marco Cecchinato : “Il mio tennis è cambiato - vicino ai top player. Nato calciatore - ad Alicante la svolta” : Marco CecchiNato si sta preparando alla semifinale del Roland Garros 2018 che giocherà domani contro Dominik Thiem. Il 25enne ha sconfitto Novak Djokovic e sta facendo sognare tutta l’Italia, tornata ad ammirare un tennista azzurro tra i migliori quattro di uno Slam dopo addirittura 40 anni dall’ultima volta. Il palermitano è lo sportivo più cercato del momento ma non si tira indietro e riparte da una ricca conferenza stampa alla ...