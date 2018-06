Roland Garros 2018 | Sloane Stephens doma Madison Keys e raggiunge Simona Halep in finale

Roland Garros – Non c’è scampo per Madison Keys - Sloane Stephens l’asfalta in due set e vola in finale : Sloane Stephens vince in scioltezza la semifinale contro Madison Keys e conquista l’ultimo atto del Roland Garros, dove affronterà Simona Halep Un derby a senso unico, una partita vinta e dominata da Sloane Stephens che stende senza problemi Madison Keys e centra la sua prima finale al Roland Garros, dove l’attende la numero 1 al mondo Simona Halep. Come agli Us Open del 2017, la numero 10 al mondo ha la meglio al termine di una ...

Cecchinato-Thiem : la semifinale del Roland Garros 2018 su Eurosport : Il siciliano tenta l'impresa contro l'austriaco e sogna di regalarsi la semifinale del torneo L'articolo Cecchinato-Thiem: la semifinale del Roland Garros 2018 su Eurosport è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roland Garros : Halep - gioia da numero 1! In finale contro la Stephens : tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA E' Halep-Stephens la finale del Roland Garros 2018. A 12 mesi dalla drammatica finale persa contro l'estone Jelena Ostapenko , era avanti 6-4 3-0, , la numero 1 ...

Roland Garros - lo stile in tribuna : Il vero spettacolo è, senza ombra di dubbio, quello degli atleti sulla terra rossa, che si esibiscono in quello che forse è – sia come puro gesto atletico, sia in quanto a divise esibite in campo – il più elegante fra gli sport. Quest’anno più che mai, visto il risultato straordinario e storico del nostro Marco Cecchinato, che venerdì si gioca il tutto per tutto in semifinale con Thiem. LEGGI ANCHEMarco Cecchinato, un ragazzo ...

Roland Garros – Il retroscena di Sloane Stephens : “Nadal non ha voluto palleggiare con me. Mi ha detto che prima devo…” : Sloane Stephens ha raccontato un curioso aneddoto sul rifiuto di Rafa Nadal di allenarsi con lei durante il Roland Garros: la tennista americana non ha ‘vinto abbastanza’ Il video di Maria Sharapova che aveva provato (con successo) a chiedere a Rafa Nadal di allenarsi con lei, durante gli Internazionali d’Italia, era diventato virale. La tennista russa, con un pizzico di emozione, aveva approcciato il numero 1 al mondo ...

Roland Garros 2018 : nel doppio misto si impongono Latisha Chan ed Ivan Dodig in una splendida finale : Il primo titolo del Roland Garros è assegnato: nel doppio misto vince la coppia testa di serie numero due, composta dalla tennista di Cina Taipei Latisha Chan e dal croato Ivan Dodig, i quali hanno la meglio in finale sulla coppia numero uno, formata dalla canadese Gabriela Dabrowski e dal croato Mate Pavic. Lo score della sfida, decisa al match tiebreak, recita 6-1 6-7 (5) 10-8 in un’ora e 34 minuti. Nel primo set l’esito della ...

Roland Garros 2018 - gli orari delle semifinali : Cecchinato-Thiem e Nadal-Del Potro. Programma e come vederle in tv : Domani (venerdì 8 giugno) si giocheranno le semifinali del Roland Garros 2018. Sulla terra rossa di Parigi assisteremo a due grandissime sfide che decreteranno chi si giocherà il titolo di questa edizione. Tutta l’Italia tiferà per Marco Cecchinato, che vuole continuare questo suo incredibile sogno. Il tennista palermitano, dopo aver battuto Novak Djokovic, proverà a ripetere l’impresa con l’austriaco Dominik Thiem e conquistare una storica ...

Roland Garros 2018 : Simona Halep in finale! La rumena supera nettamente Garbine Muguruza : Simona Halep è la prima finalista del singolare femminile del Roland Garros 2018. La n.1 del mondo ha superato con il punteggio di 6-1 6-4 in 1 ora e 34 minuti di partita la spagnola (n.3 del ranking) Garbine Muguruza. Terzo atto conclusivo in carriera a Parigi per la Halep, che ha dominato nel primo parziale e poi ha saputo gestire da campionessa il ritorno della temibile iberica, in grande spolvero nel corso di questo torneo. Ora la 26enne di ...

Roland Garros – Simona Halep domina Muguruza : la numero 1 al mondo è in finale : Simona Halep non lascia scampo a Garbine Muguruza: la numero 1 al mondo vola in finale con il punteggio di 6-1 / 6-4 Conclusi i due match maschili della tarda mattina, con Nadal e Del Potro passati in semifinale, sulla terra rossa del Roland Garros sono scese le ragazze per la prima semifinale WTA. Big match nel tabellone femminile con Simona Halep e Garbine Muguruza, due delle favorite per la vittoria finale, a contendersi un posto nell’ultimo ...

