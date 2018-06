Semifinali Roland Garros : Halep-Muguruza - per la finale e per il trono : La rivale, attenzione, è la stessa della finale degli US Open 2017, che hanno lanciato verso l'alto le due tenniste made in Usa: ovvero Madison Keys , 13 al mondo, , anche lei in splendida forma e ...

Roland Garros - il programma delle semifinali maschili : si parte con Cecchinato-Thiem : Roland Garros, il programma delle semifinali maschili di domani pomeriggio è stato reso noto da pochi minuti, si parte col “Ceck” Nel pomeriggio di domani andranno in scena le due semifinali del Roland Garros. Si giocheranno entrambe sul campo centrale ed i primi a scendere in campo saranno Cecchinato e Thiem, in un incontro attesissimo nello stivale. A seguire invece sarà la volta di Nadal, il quale dovrà vedersela contro Del Potro, ...

Roland Garros – Sognava di fare il calciatore e adesso è in semifinale Slam - la storia di Cecchinato : “negli ultimi mesi ho capito che…” : Da piccolo Sognava di fare il calciatore, poi lo zio l’ha convinto a dedicarsi al tennis: adesso Marco Cecchianto è in semifinale del Roland Garros Probabilmente sarà l’11° Roland Garros di Rafa Nadal, ma l’edizione 2018 dello Slam parigino verrà associata e ricordata nel tempo per l’exploit di Marco Cecchinato. Il tennista palermitano ha sorpreso tutti eliminando giocatori del calibro di Carreno-Busta, Goffin e soprattutto Noavak Djokovic in ...

Tennis – Aria di ”Avvenire” al Roland Garros : Dal 9 al 10 giugno il torneo Avvenire andrà in scena al Roland Garros Il Torneo Avvenire è ormai alle porte, sabato 9 e domenica 10 giugno il weekend dedicato alle qualificazioni, mentre lunedì 11 giugno inizieranno i tabelloni principali. Saranno circa 250 i ragazzi che scenderanno sui campi in terra del Tennis Club Ambrosiano con la speranza di essere i successori di Alejo Lingua Lavallen e Darja Vidmanova vincitori della passata stagione. E ...

Roland Garros 2018 - semifinale Nadal-Del Potro : a che ora si gioca la partita? Data - programma - orario d’inizio e tv : Venerdì 8 giugno si giocheranno le semifinali del Roland Garros 2018. L’Italia vuole continuare a sognare con Marco Cecchinato che se la dovrà vedere con l’austriaco Dominik Thiem mentre nella parte alta del tabellone è prevista la super sfida tra Rafael Nadal e Juan Martin Del Potro. Lo spagnolo partirà con tutti i favori del pronostico e vuole proseguire il proprio dominio sulla terra rossa di Parigi, l’argentino è tornato a ...

Cecchinato-Thiem : a che ora si gioca la semifinale del Roland Garros? Data - programma - orario d’inizio e tv : Marco Cecchinato e Dominik Thiem si affronteranno nella semifinale del Roland Garros 2018 in programma venerdì 8 giugno. L’Italia vuole sognare con il tennista palermitano sulla terra rossa di Parigi: a 40 anni di distanza dall’ultima semifinale di uno Slam giocata da un nostro connazionale, il 25enne non vuole smettere di sognare e cercherà una nuova magica impresa contro l’austriaco che partirà comunque con i favori del ...

Roland Garros 2018 : Juan Martin Del Potro vince la battaglia dei giganti contro Marin Cilic e vola in semifinale : Le lacrime a fine partita sono la testimonianza di quanto Juan Martin Del Potro tenesse a questa partita. L’argentino torna in semifinale al Roland Garros (precedente nel 2009) dopo aver sconfitto in quattro set il croato Marin Cilic con il punteggio di 7-6 5-7 6-3 7-5 in quasi quattro ore di gioco. La pioggia aveva fermato ieri il match in perfetta parità, infatti i due giocatori si trovavano sul 5-5 nel tiebreak del primo set con al ...

Roland Garros - Del Potro è il quarto semifinalista. Sfiderà Nadal : PARIGI - Il tabellone delle semifinali maschili del Roland Garros si è definitavamente formato: oltre al match Cecchinato - Thiem , si sfideranno per un posto in finale Nadal e Del Potro . L'argentino ...

Roland Garros - Del Potro in lacrime dopo la vittoria con Cilic : “difficile parlare” [VIDEO] : Juan Martin Del Potro commosso dopo la vittoria su Cilic che gli ha concesso l’approdo alle semifinali dove affronterà Nadal Juan Martin Del Potro è approdato in semifinale al Roland Garros dopo aver battuto Marin Cilici in 4 combattuti set. Il tennista argentino adesso affronterà Nadal e si è detto al settimo cielo nell’intervista a caldo durante la quale è parso decisamente commosso: “è difficile parlare ora. Non ho parole ...

Roland Garros - altro che infortunio : Del Potro fa fuori Cilic e vola in semifinale : Roland Garros, è Del Potro l’ultimo tennista a raggiungere la semifinale nel prestigioso Slamo sulla terra rossa, superato Cilic al termine di una battaglia Dato in scarse condizioni alla vigilia del Roland Garros, Del Potro sta sorprendendo tutti a suon di prestazioni e risultati di spessore. Quest’oggi l’argentino ha superato nei quarti di finale del torneo parigino, il croato Marin Cilic, al termine di un incontro ...

Roland Garros 2018 : Rafael Nadal è un rullo compressore. Si sbarazza di Diego Schwartzman ed è in semifinale : Pericolo scampato per Rafael Nadal. Lo spagnolo ha rimontato e battuto l’argentino Diego Schwartzman nella prosecuzione del match interrotto ieri per pioggia e si è qualificato per la semifinale del Roland Garros. Non c’è stata storia oggi, sotto il sole del Philippe Chatrier, che ha creato condizioni nettamente più favorevoli al maiorchino: il punteggio finale di 4-6 6-3 6-2 6-2 la dice lunga sulla prestazione dello spagnolo ma non ...

Roland Garros - Nadal in semifinale : la sosta ammazza Schwartzman - Rafa “ingiocabile” : Roland Garros, Schwartzman al tappeto dopo aver vinto il primo set contro Nadal, in semifinale lo spagnolo affronterà Cilic o Del Potro La sosta a causa della pioggia che si è abbattuta su Parigi, ha decisamente favorito Rafa Nadal, il quale si è sbarazzato di Schwartzman in 4 set approdando alle semifinali del Roland Garros. La gara, nella serata di ieri, è stata interrotta sul punteggio di 5-3 per Nadal al secondo set, dopo che il maiorchino ...