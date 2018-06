Roland Garros 2018 | nel doppio misto si impongono Latisha Chan ed Ivan Dodig in una

Roland Garros – Il retroscena di Sloane Stephens : “Nadal non ha voluto palleggiare con me. Mi ha detto che prima devo…” : Sloane Stephens ha raccontato un curioso aneddoto sul rifiuto di Rafa Nadal di allenarsi con lei durante il Roland Garros: la tennista americana non ha ‘vinto abbastanza’ Il video di Maria Sharapova che aveva provato (con successo) a chiedere a Rafa Nadal di allenarsi con lei, durante gli Internazionali d’Italia, era diventato virale. La tennista russa, con un pizzico di emozione, aveva approcciato il numero 1 al mondo ...

Roland Garros - Halep è la prima finalista : É stato un match a senso unico che la n°1 al mondo ha dominato fin dall'inizio mettendo fine alla partita dopo appena 1 ora e 34 di gioco. Sono infatti bastati due set alla Halep che raggiunge l'...

Roland Garros 2018 : nel doppio misto si impongono Latisha Chan ed Ivan Dodig : Il primo titolo del Roland Garros è assegnato: nel doppio misto vince la coppia testa di serie numero due, composta dalla tennista di Cina Taipei Latisha Chan e dal croato Ivan Dodig, i quali hanno la meglio in finale sulla coppia numero uno, formata dalla canadese Gabriela Dabrowski e dal croato Mate Pavic. Lo score della sfida, decisa al match tiebreak, recita 6-1 6-7 (5) 10-8 in un’ora e 34 minuti. Nel primo set l’esito della ...

Roland Garros 2018 - gli orari delle semifinali : Cecchinato-Thiem e Nadal-Del Potro. Programma e come vederle in tv : Domani (venerdì 8 giugno) si giocheranno le semifinali del Roland Garros 2018. Sulla terra rossa di Parigi assisteremo a due grandissime sfide che decreteranno chi si giocherà il titolo di questa edizione. Tutta l’Italia tiferà per Marco Cecchinato, che vuole continuare questo suo incredibile sogno. Il tennista palermitano, dopo aver battuto Novak Djokovic, proverà a ripetere l’impresa con l’austriaco Dominik Thiem e conquistare una storica ...

Roland Garros 2018 : Simona Halep in finale! La rumena supera nettamente Garbine Muguruza : Simona Halep è la prima finalista del singolare femminile del Roland Garros 2018. La n.1 del mondo ha superato con il punteggio di 6-1 6-4 in 1 ora e 34 minuti di partita la spagnola (n.3 del ranking) Garbine Muguruza. Terzo atto conclusivo in carriera a Parigi per la Halep, che ha dominato nel primo parziale e poi ha saputo gestire da campionessa il ritorno della temibile iberica, in grande spolvero nel corso di questo torneo. Ora la 26enne di ...

Roland Garros – Simona Halep domina Muguruza : la numero 1 al mondo è in finale : Simona Halep non lascia scampo a Garbine Muguruza: la numero 1 al mondo vola in finale con il punteggio di 6-1 / 6-4 Conclusi i due match maschili della tarda mattina, con Nadal e Del Potro passati in semifinale, sulla terra rossa del Roland Garros sono scese le ragazze per la prima semifinale WTA. Big match nel tabellone femminile con Simona Halep e Garbine Muguruza, due delle favorite per la vittoria finale, a contendersi un posto nell’ultimo ...

Semifinali Roland Garros : Halep - finale da numero 1! Ora derby Stephens-Keys : tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Penultimo atto nel tabellone femminile del Roland Garros 2018. In campo la semifinale più attesa, quella che mette in palio non solo un posto in finale, ma anche ...

Semifinali Roland Garros : Halep-Muguruza - per la finale e per il trono : La rivale, attenzione, è la stessa della finale degli US Open 2017, che hanno lanciato verso l'alto le due tenniste made in Usa: ovvero Madison Keys , 13 al mondo, , anche lei in splendida forma e ...

Roland Garros 2018 - semifinale Nadal-Del Potro : a che ora si gioca la partita? Data - programma - orario d'inizio e tv : DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. , foto Alessio Marini,

Roland Garros - il programma delle semifinali maschili : si parte con Cecchinato-Thiem : Roland Garros, il programma delle semifinali maschili di domani pomeriggio è stato reso noto da pochi minuti, si parte col “Ceck” Nel pomeriggio di domani andranno in scena le due semifinali del Roland Garros. Si giocheranno entrambe sul campo centrale ed i primi a scendere in campo saranno Cecchinato e Thiem, in un incontro attesissimo nello stivale. A seguire invece sarà la volta di Nadal, il quale dovrà vedersela contro Del Potro, ...

Roland Garros – Sognava di fare il calciatore e adesso è in semifinale Slam - la storia di Cecchinato : “negli ultimi mesi ho capito che…” : Da piccolo Sognava di fare il calciatore, poi lo zio l’ha convinto a dedicarsi al tennis: adesso Marco Cecchianto è in semifinale del Roland Garros Probabilmente sarà l’11° Roland Garros di Rafa Nadal, ma l’edizione 2018 dello Slam parigino verrà associata e ricordata nel tempo per l’exploit di Marco Cecchinato. Il tennista palermitano ha sorpreso tutti eliminando giocatori del calibro di Carreno-Busta, Goffin e soprattutto Noavak Djokovic in ...

Tennis – Aria di ”Avvenire” al Roland Garros : Dal 9 al 10 giugno il torneo Avvenire andrà in scena al Roland Garros Il Torneo Avvenire è ormai alle porte, sabato 9 e domenica 10 giugno il weekend dedicato alle qualificazioni, mentre lunedì 11 giugno inizieranno i tabelloni principali. Saranno circa 250 i ragazzi che scenderanno sui campi in terra del Tennis Club Ambrosiano con la speranza di essere i successori di Alejo Lingua Lavallen e Darja Vidmanova vincitori della passata stagione. E ...

Roland Garros 2018 - semifinale Nadal-Del Potro : a che ora si gioca la partita? Data - programma - orario d’inizio e tv : Venerdì 8 giugno si giocheranno le semifinali del Roland Garros 2018. L’Italia vuole continuare a sognare con Marco Cecchinato che se la dovrà vedere con l’austriaco Dominik Thiem mentre nella parte alta del tabellone è prevista la super sfida tra Rafael Nadal e Juan Martin Del Potro. Lo spagnolo partirà con tutti i favori del pronostico e vuole proseguire il proprio dominio sulla terra rossa di Parigi, l’argentino è tornato a ...

Cecchinato-Thiem : a che ora si gioca la semifinale del Roland Garros? Data - programma - orario d’inizio e tv : Marco Cecchinato e Dominik Thiem si affronteranno nella semifinale del Roland Garros 2018 in programma venerdì 8 giugno. L’Italia vuole sognare con il tennista palermitano sulla terra rossa di Parigi: a 40 anni di distanza dall’ultima semifinale di uno Slam giocata da un nostro connazionale, il 25enne non vuole smettere di sognare e cercherà una nuova magica impresa contro l’austriaco che partirà comunque con i favori del pronostico.-- Il ...