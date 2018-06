Roland Garros 2018 | Muguruza-Halep sfida per il primato del ranking | Keys-Stephens il

oasport

: PIANGI Marco, PIANGI... te lo sei meritato tutto, tutto questo! #Cecchinato batte #Djokovic e vola in semifinale… - Eurosport_IT : PIANGI Marco, PIANGI... te lo sei meritato tutto, tutto questo! #Cecchinato batte #Djokovic e vola in semifinale… - ItaliaTeam_it : CAPOLAVORO A PARIGI! ?? Marco #Cecchinato batte Novak #Djokovic in quattro set e vola in semifinale al Roland Garro… - Eurosport_IT : CECCHINATO, SEI NELLA STORIA ?????? Djokovic si arrende in quattro set, Marco Cecchinato è incredibilmente in semif… -

(Di giovedì 7 giugno 2018) E’ tempo di semifinali nel tabellone femminile del. Il Philippe Chatrier è pronto per essere teatro di sfide interessanti, in grado di attirare l’attenzione degli appassionati e dall’esito incerto. Saranno Simona, n.1 del mondo, e Garbine(n.3 WTA) a dare il via alle danze in un match dai tanti significati. La rumena, reduce dal successo contro la tedesca Angelique Kerber (testa di serie n.12 del torneo), ha voglia di tornare in finale per la terza volta a Parigi ed interrompere la maledizione degli atti conclusivi degli Slam persi, due dei quali proprio sul red carpet francese (2014 contro Maria Sharapova e 2017 contro Jelena Ostapenko). Non si prospetta un incontro semplice però per la 26enne di Costanza. L’iberica è in grande forma e, quando è in ballo per qualcosa di importante in un Major, sa dare sempre il meglio. Lo ...