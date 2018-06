Rissa tifosi Verona-Roma | 26 denunciati

Mega Rissa tra tifosi del Verona e della Roma - 26 denunciati : Ventisei ultras sono stati denunciati dalla Digos della Questura di Verona per la violenta rissa scoppiata nei pressi dello stadio Bentegodi alcune ore prima della partita Hellas Verona-Roma dello scorso 4 febbraio. L’indagine della Polizia aveva già portato all’arresto in flagranza di 21 tifosi Romanisti, accusati di rissa aggravata, possesso, utilizzo e lancio di bastoni, mazze e oggetti atti ad offendere e travisamento. L'articolo ...

Verona : Rissa tra ultras ad Hellas-Roma - dopo 21 arresti Polizia denuncia 26 tifosi gialloblu : Verona, 7 giu. (AdnKronos) – Si è definitivamente conclusa l’indagine avviata dalla Digos di Verona a seguito della violentissima rissa scoppiata tra opposte fazioni ultras lo scorso 4 febbraio nei pressi dello stadio ‘Bentegodi” diverse ore prima dell’incontro calcistico.Grazie al pronto intervento dei reparti, 21 tifosi romanisti venivano immediatamente arrestati con l’accusa di rissa aggravata, possesso, ...

Shock Chievo - tensione altissima : Rissa con i tifosi - schiaffi al team manager : Situazione caldissima in casa Chievo, in particolar modo la squadra sta attraversando un momento delicatissimo nel campionato di Serie A ed il rischio retrocessione è ormai altissimo. tensione nelle ultime ore ed episodio clamoroso, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport attorno lle 11.15 una decina di facinorosi, staccati dal tifo organizzato del Chievo, ha chiesto di poter parlare con i calciatori, intervento da parte del team manager ...

Maxi Rissa al porto di Reggio Calabria : scontri tra tifosi di Catania e Catanzaro - i provvedimenti : Non si è fatta attendere la risposta del Questore della Provincia di Reggio Calabria dopo il deprecabile episodio del 18 febbraio scorso, relativo agli scontri tra i tifosi del “Catanzaro Calcio” e quelli del “Catania Calcio”, avvenuti presso il porto di Reggio Calabria, ove le due tifoserie si erano casualmente incontrate, in quanto la prima era diretta in Sicilia per assistere all’incontro di calcio con la squadra agrigentina dell’“Akragas”, ...

Roma - due ultrà indagati per la Rissa con i tifosi del Liverpool : un irlandese in coma - verso la stangata Uefa : L' As Roma si 'vergogna' per il comportamento di una parte dei suoi tifosi. Così il club giallorosso condanna gli incidenti prepartita di Liverpool, una macchia che stride con l' omaggio tributato ...

Basket - violenta Rissa tra i tifosi di Virtus Bologna e Varese : c'è anche un ferito : Alcuni tifosi della Virtus Bologna e dell'Openjobmetis Varese hanno trasformato una domenica di sport in una rissa vergognosa. Prima della partita di Basket, nei pressi del PalaDozza e più precisamente in via Calori, circa cinquanta supporters di entrambe le squadre se le sono date di santa ragione. Diversi testimoni hanno parlato di cinghiate, manganellate e coltelli: una persona è rimasta anche ferita ad una gamba, probabilmente perché colpito ...

Stella Rossa-Partizan - Rissa in campo e due espulsi. Incidenti anche tra tifosi sugli spalti : Non certo una novità per la stracittadina più pericolosa al mondo. Stella Rossa-Partizan, Incidenti sugli spalti Guarda tutti i video Video curiosi Guarda tutti i video

Serie B : bombe carta - aggressioni - tensione tra tifosi e Rissa tra giocatori Video : In Serie B, per commentare la 35a giornata di campionato, non si può non partire dalla cronaca, per i fatti successi a Pescara, in occasione della gara tra la squadra di casa ed il Bari [Video]. Cori, urla e due bombe carte nei pressi dell'hotel del team barese Gia' la vigilia del match aveva registrato un increscioso episodio che si è verificato, nella nottata, nei pressi dell'hotel dove alloggiava la squadra barese. Infatti, l'albergo è stato ...