Rischio mercati | nuovo scenario finanziario italiano

Effetto Mattarella sui mercati L'instabilità porta lo spread a 300 Ora risparmi davvero a Rischio : Borsa in caduta libera e spread alle stelle, oltre 300, con le agenzie di rating come Moody's che preannunciano il downgrade del nostro merito di credito. Ovvio e del tutto prevedibile per chiunque mastichi un po' di finanza

I mercati non si fidano del futuro dell'Italia Rischio mutui più cari : Le turbolenze politiche dell'Italia si sono già fatte sentire sui mercati finanziari con perdite miliardarie. Ma questi effetti non sono ancora percepiti dalle famiglie. Segni meno in Borsa colpiscono tutto sommato pochi investitori e le perdite possono sempre essere recuperate se il clima dovesse cambiare. Ci sono però anche altre conseguenze legate alla sfiducia dei mercati finanziari che non si sono ancora verificate ma che potrebbero ...

Fmi : in Europa crescita forte - sell-off mercati rappresenta un Rischio : Ancora una volta, l'Fmi sostiene che laddove l'inflazione è bassa, "la politica monetaria dovrebbe continuare a essere di supporto per garantire un incremento duraturo dell'inflazione verso i target".

Goldman Sachs ripete : mercati compiacenti nel prezzare Rischio Italia - elezioni anticipate più probabili : Goldman Sachs ripete quanto affermato in una recente nota, ovvero che i mercati rimangono calmi in modo straordinario di fronte a una situazione di incertezza politica significativa in Italia:

Rischio-voto - stress sui mercati : a Piazza Affari incantesimo spezzato? : Con l’ipotesi sempre più concreta di elezioni anticipate e di Governo posticipato a chissà quando, il rischio politico, che sembrava non importare a nessuno fino a due giorni fa, si è improvvisamente materializzato. Per la prima volta dal 4 marzo...

Mercati attendono Trump su Iran - spread e Ftse Mib ostaggi del Rischio nuove elezioni : Occhi del mercato puntati sull'annuncio di oggi di Donald Trump sull'Iran. Le tensioni geopolitiche hanno contribuito a spingere al rialzo il petrolio Wti che ha superato i 70 dollari al barile per la ...

I mercati e lo stallo politico Urne a luglio? Nessun Rischio ma... : L’ipotesi di nuove elezioni anticipate l’8 o il 15 luglio prende sempre più corpo tanto che di fatto i partiti, a partire da M5S, sono già tornati in campagna elettorale. A Mattarella potrebbe non rimanere altro che nominare un governo tecnico che provi a varare unicamente la legge di stabilità, per poi sciogliere il Parlamento, ma i mercati finanziari non sembrano preoccuparsene, con rendimenti e spread sui Btp ...

Roma - nei mercati rionali tra serrande abbassate e banchi vuoti. L’onlus Terra! : “Mancano i bandi - Rischio estinzione” : Da Campo de’ Fiori a Centocelle il mercato è da sempre un luogo fondamentale della città di Roma, e non solo. Ai banchi di frutta, del pesce, di casalinghi si trovano spesso ‘mercatari’ di seconda o terza generazione i cui nonni anticamente arrivavano nelle piazze con i carretti da Trastevere e la sera stipavano le merci nei magazzini nelle vie adiacenti. Ma come stanno nel 2018 i mercati Romani? Come sopravvivono alla concorrenza dei ...

Perché i mercati non vedono un Rischio-Italia : L'opzione di un governo M5S-Lega non preoccupa per i prossimi 18-24 mesi grazie al QE della BCE e a un'economia in ripresa. Ma dopo...