Rimini | il festival Le Città Invisibili trasloca nell' ex macello comunale

Ciclismo – Italian Bike Festival : svelate le novità dell’evento in programma a Rimini : svelate le novità del Festival dedicato all’universo ciclistico in programma a Rimini dal 31 agosto al 2 settembre Inizia venerdì 31 agosto il lungo weekend dell’ Italian Bike Festival , la prima edizione della manifestazione rivolta agli appassionati della bici che, accompagnati da famiglie e amici, potranno scoprire tutte le novità del settore in una tre giorni ricca di attività e divertimento. L’evento, organizzato in collaborazione con ...

UlisseFest : a Rimini il festival dei grandi viaggiatori : Si parlerà di cammini, viaggi slow o estremi tra montagne, mari e ghiacciai, viaggi in bicicletta, scrittura di viaggio, viaggi in solitaria o in compagnia, durante reading, proiezioni cinematografiche, ma anche concerti, spettacoli: in tutto 60 incontri con 120 ospiti in tre giorni. Accadrà all’Ulisse Fest, il festival di viaggio di Lonely Planet, che dall’8 al 10 giugno sarà a Rimini, nel cuore dell’Emilia Romagna che la ...