Rilassarsi tra giardini e terme a Sirmione

Sleepo permette di creare una combinazione di suoni per Rilassarsi - addormentarsi - meditare o concentrarsi : Sleepo è un'applicazione che ha il proposito di favorire il rilassamento e indurre il sonno tramite dei suoni in alta qualità che possono essere combinati per creare l'atmosfera ideale. E' possibile impostare un timer che disattiverà in automatico l'app e scegliere fra 32 suoni accuratamente selezionati divisi in quattro gruppi: pioggia, natura, città e meditazione. L'articolo Sleepo permette di creare una combinazione di suoni per rilassarsi, ...