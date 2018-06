Ricerca | mappato il genoma di un batterio green

meteoweb.eu

(Di giovedì 7 giugno 2018) Mappate le funzioni dell’interodi un, Sinorhizobium meliloti, simbionte delle leguminose, in grado di trasformare l’azoto atmosferico in forme di azoto assimilabili da parte della pianta. E’ il risultato di uno studio coordinato da un giovanetore del Dipartimento di Biologia, George diCenzo, membro del team guidato da Alessio Mengoni e Marco Fondi, e pubblicato sulla rivista Plos Genetics (“Robustness encoded across essential and accessory replicons of the ecologically versatile bacterium Sinorhizobium meliloti”, doi: 10.1371/journal.pgen.1007357). Il team del laboratorio di Genetica microbica Unifi, in collaborazione con i colleghi del Massachusetts Institute of Technology – MIT di Boston, della Brigham Young University (Utah) e della McMaster University (Canada), ha analizzato per la prima volta in modo sistematico ildel, costituito da oltre ...