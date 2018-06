«Resta con me» | Woodley e Claflin insieme contro l’uragano Il trailer in anteprima

La Nato avvisa l'Italia : dialogo con la Russia - ma sanzioni Restano - : Stoltenberg: "Mosca deve cambiare atteggiamento se vuole la revoca. Spero di incontrare presto il premier italiano". La replica del presidente del Consiglio Conte: vogliamo restare nell'Alleanza

Concluso Restauro pulpito Pisano a Siena : Siena, 6 GIU - Concluso il restauro del pulpito di Nicola Pisano nel Duomo di Siena, capolavoro duecentesco che il grande architetto e scultore, a cui fu affidato nel 1265, portò a termine nel giro di ...

Roma, 6 giu. (AdnKronos) – "Per quanto riguarda la posizione a livello internazionale, siamo nella Nato e vogliamo, come dice il poeta, rimanerci optime". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla Camera.

L'Avvenire stronca Conte - un 'giustizialista' che non alza le pensioni sociali e non arResta la schiavitù dei braccianti : Città del Vaticano - Se il Vaticano continua a mantenere un profilo basso di fronte al governo Conte, nonostante i rapporti fluidi e non mediati che il nuovo premier ha con il Segretario di Stato, ...

Luchino Visconti - Morte a Venezia e Ossessione Restaurati : retrospettiva cult negli Usa : Dopo il restauro de Il Gattopardo, sono stati restaurati altri due film del maestro di regia Luchino Visconti: Ossessione e Morte a Venezia. “A 20 anni amavo già il cinema italiano, ma davanti a Il Gattopardo restai di stucco. Non ero pronto per un film del genere, dove ogni fotogramma catturava l’anima dei personaggi”. Basterebbero queste parole di Martin Scorsese per capire quanto il regista abbia influenzato generazioni di ...

Nato a Conte : sì al dialogo con la Russia - ma le sanzioni Restano : Il rapporto con il Cremlino. La Nato è pronta a dialogare con la Russia, ma le sanzioni imposte a seguito della sua politica in Ucraina restano in vigore "fino a quando Mosca non cambierà atteggiamento". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Stoltenberg, intervenendo ad una conferenza stampa al quartier ...

Anna Tatangelo a Mattino 5 : «Con Gigi l'affetto e la stima Restano. Io ancora mamma? Se Dio vorrà...» : «Dopo la fine della storia con Gigi ho vissuto un periodo molto duro, ma mio figlio Andrea e la musica sono riusciti a darmi la forza per andare avanti». Anna Tatangelo, dopo la fine...

MARSALA : NASCONDEVA NEL GIARDINO DI CASA MARIJUANA PRONTA PER ESSERE SPACCIATA. ARRestaTO DAI CARABINIERI : Nella mattinata di lunedì 28 Maggio, i CARABINIERI della Compagnia di MARSALA, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, GIACALONE Giovan Vito, marsalese ...

F1 - Marquez estasiato dopo il test con la Red Bull : “la notte non ho dormito - ma la mia passione Restano le moto” : Trentanove giri per Marc Marquez al volante della Red Bull a Zeltweg, un test mozzafiato per lo spagnolo che ha comunque confermato di vedere solo le moto nel suo futuro Un test esaltante, emozioni a gogò per Marc Marquez che nella giornata di ieri ha provato per la prima volta una monoposto di Formula 1. Sceso in pista al volante della Red Bull RB9 del 2013 (l’ultima prima dell’ibrido) mascherata con la livrea Toro Rosso-Honda, lo ...

Djokovic : 'Congratulazioni Cecchinato - grande pRestazione' : PARIGI - Una notte per sbollire l'amarezza per la sconfitta ai quarti di finale, poi questa mattina le ' congratulazioni a Marco per la sua grande prestazione. Grazie Parigi, grazie Roland Garros ', ...

Governo - Gene Gnocchi : “Salvini ha lanciato il ‘Gratta e Resta’ per gli immigrati : scopri se per te la pacchia continua” : “Non dimentichiamo che Salvini ha rilanciato un suo cavallo di battaglia della campagna elettorale: il ‘Gratta e resta’ per gli immigrati. Se gratti e trovi ‘resta’, la pacchia continua. Sennò föra di ball”. Così Gene Gnocchi nella consueta copertina a DiMartedì, in onda su La7 con Giovanni Floris. L'articolo Governo, Gene Gnocchi: “Salvini ha lanciato il ‘Gratta e resta’ per gli immigrati: ...