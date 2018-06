Real Madrid | Marcelo apre le porte a Neymar | ' Non comanda Ronaldo'

Conte-Real Madrid : sarà lui l'erede di Zidane scelto da Florentino Perez? : Anche le fonti consultate dalla Gazzetta dello Sport confermano il forte interesse dei Blancos per l'ex c.t. della nostra Nazionale: la sua candidatura è arrivata sulla scrivania di Florentino Perez. ...

Guti al Murcia? No - al Real Madrid : ... lasciato libero dopo l'addio di Zinedine Zidane, uno che in due anni e mezzo di mandato è riuscito ad arricchire la bacheca delle Merengues di una Liga, una Supercoppa di Spagna, 2 Coppe del Mondo ...

Calciomercato Real Madrid - è fatta per il giovane Rodrygo del Santos : Dopo Vinicius Jr., il Real Madrid si assicura un altro potenziale crack brasiliano per il futuro: si tratta di Rodrygo Goes, noto come Rodrygo, attaccante del Santos classe 2001. La squadra campione d'...

'Sorpresa Conte : ora è in pole per il Real Madrid' : MADRID - C'é Antonio Conte in pole per allenare il Real Madrid la prossima stagione. Lo riporta oggi il 'Daily Mail' secondo cui il tecnico sarebbe diventato la prima scelta di Florentino Perez , una ...

Panchina Real Madrid : è testa a testa Sarri-Conte - ecco gli ultimi dettagli : Panchina Real Madrid- C’é anche Antonio Conte in lizza per allenare il Real Madrid la prossima stagione. Il tecnico ex Juventus sarebbe diventato la prima scelta di Florentino Perez in una testa a testa tutto italiano con Maurizio Sarri dopo aver il ‘no’ di Mauricio Pochettino (e Jurgen Klopp. La dirigenza Madridista avrebbe deciso di stringere i tempi non essendo troppa convinta delle soluzioni interne (Guti, Michel e ...

Calciomercato Real Madrid : toto-allenatore : #RealMadrid - Hierro y Míchel, candidatos a la desesperada del Real Madrid https://t.co/UubRG0fbR9 pic.twitter.com/t4hhu3OY3U - Diario SPORT , @sport, June 6, 2018 Tante le ipotesi presentate sul ...

Cristiano Ronaldo lascia il Real Madrid : ecco il motivo dietro la decisione irrevocabile : Cristiano Ronaldo avrebbe deciso di dire addio al Real Madrid: dal Portogallo sicuri, decisione irrevocabile dovuta a delle incomprensioni con il presidente Florentino Perez In casa Real Madrid rischia di scoppiare un vero e proprio terremoto. Nonostante i Blancos si siano laureati Campioni d’Europa solo qualche settimana fa, a Madrid è in atto una vera e propria smobilitazione. Il primo a dire addio è statao Zinedine Zidane che ha ...

Record : Cristiano Ronaldo lascia il Real Madrid. L'Italia tra le possibili destinazioni : Le strade di Cristiano Ronaldo e il Real Madrid sono pronte a separarsi, questa volta definitivamente. Secondo quanto riporta Record infatti, uno dei tre quotidiani sportivi portoghesi, la «decisione ...

Real Madrid - Michel e Laudrup sono il piano B per la panchina : Riflessioni che continuano, Real Madrid sempre alla ricerca del giusto nome che possa raccogliere l'eredità di Zinedine Zidane. Nomi nuovi e alternative che vengono eliminate, notizie in evoluzione ...