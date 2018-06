Ranking Fifa | prima la Germania | l’Italia 19esima

Italia - il Ranking Fifa non cambia : Azzurri sempre in 20ª posizione : Nessuna sorpresa particolare nella classifica relativa al mese di maggio. Restano invariate la top 10 e la posizione dell'Italia, al momento ancora ventesima. L'articolo Italia, il ranking Fifa non cambia: Azzurri sempre in 20ª posizione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.