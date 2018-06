Ranking Fifa | l' Italia guadagna una posizione | in vetta c' è sempre la Germania

Ranking Fifa : prima la Germania - l’Italia 19esima : L’Italia guadagna una posizione rispetto al mese scorso e sale in 19/a posizione nel Ranking Fifa di giugno. Ad una settimana dall’inizio del Mondiale in Russia restano invariati i primi sette posti con le conferme di Germania , Brasile, Belgio, Portogallo, Argentina, Svizzera e Francia. Guadagna due posti la Polonia, dal decimo all’ottavo. Cile e Spagna (-2) chiudono la top-ten. Tra le protagoniste dell’ormai prossimo ...

Nessuna sorpresa particolare nella classifica relativa al mese di maggio. Restano invariate la top 10 e la posizione dell'Italia, al momento ancora ventesima.