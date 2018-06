Rally Sardegna | 313 km e 20 stage spettacolari In TV su Rai Sport e Fox Sports

C'è il Rally di Sardegna - Neuville difende la vetta : così in tv - Oltre alle dirette di Fox Sports, lo spettacolo del Rally Italia Sardegna sarà visibile in diretta TV grazie ai collegamenti predisposti da RAI Sport. Oltre alla prova spettacolo 'Ittiri ...

Rally Sardegna 2018 : il nuovo leader Thierry Neuville cerca conferme per allungare ulteriormente su Sebastien Ogier : Dopo i numerosi colpi di scena (e soprattutto incidenti) del Rally di Portogallo, il Mondiale sbarca in Italia per il Rally di Sardegna 2018, settimo appuntamento stagionale, nella meravigliosa location di Alghero e zone limitrofe, nella parte nord-occidentale dell’isola. Sul piatto grandi panorami, percorsi difficili e sterrati e, soprattutto, il ritorno della sfida tra il belga Thierry Neuville, nuovo leader della classifica generale, ed ...