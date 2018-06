Rally | Salento dal finale amaro per Parolaro-Manfredi

Suzuki Rally Cup Il Salento è di Corrado Peloso : L’aostano de “La Superba”, in coppia con Massimo Iguera, si aggiudica il secondo round della serie monomarca delle versioni sportive di Suzuki SWIFT Sport 1.6 R1 e SWIFT 1.0 Boosterjet RS Secondo round e seconda affermazione consecutiva per Peloso nella Suzuki Rally Cup. A bordo di Suzuki SWIFT Sport 1.6, l’aostano ribadisce la competitività più volte espressa nel passato e fa valere la sua esperienza aggiudicandosi la ...

Auto – Rally del Salento - Stefano Albertini e Danilo Fappani si mettono in tasca la 51ª edizione : Stefano Albertini e Danilo Fappani hanno vinto la 51esima edizione del Rally del Salento, manifestazione organizzata dall’Automobile Club di Lecce con il supporto di AciSport Il duo bresciano composto da Stefano Albertini e Danilo Fappani ha vinto la 51esima edizione del Rally del Salento, manifestazione organizzata dall’Automobile Club di Lecce con il supporto di AciSport, Automobile Club d’Italia e Scuderia Piloti Salentini, con la ...

Albertini conquista il 51° Rally del Salento : LECCE - Dopo la bella apertura del 1000 Miglia, il Campionato Italiano WRC ha vissuto il suo secondo atto con il 51° Rally del Salento, gara organizzata dalla Automobile Club Lecce e, come già nel ...

Rally del Salento – A Melpignano il primo confronto cronometrico : Al via la 51esima edizione del Rally del Salento, la prima prova sarà una cronometro Ultime ore di attesa per il 51°Rally del Salento. Tra poco i concorrenti andranno a misurarsi con il cronometro. Alle ore 20.01 è infatti prevista in ordine decrescente di numero partendo dalle vetture iscritte al 1°Rally Storico del Salento, la partenza dalla pedana posta in Piazza San Giorgio, nel centro storico di Melpignano. Dalle ore 20.07 invece il via al ...

Auto – Rally del Salento - tutto pronto per la 51ª edizione : svolte questa mattina le verifiche preliminari : svolte questa mattina le operazioni preliminari di verifica amministrativa per i concorrenti e tecnica per le vetture partecipanti alla cinquantunesima edizione del Rally del Salento Puntuali alle ore 8.30, sotto l’attento controllo degli Ufficiali di Gara sono cominciate presso l’Ex Convento degli Agostiniani di Melpignano (Le) le operazioni preliminari di verifica amministrativa per i concorrenti e tecnica per le vetture partecipanti alla ...

Rally del Salento – Hp Sport Rally Team alla 51ª edizione con Sorci-Mosele : HP Sport Rally Team al 51° Rally del Salento con l’equipaggio Sorci-Mosele Il portacolori di HP Sport Oscar Sorci sarà al via, questo fine settimana, di una delle gare tricolori dal passato più glorioso, alla guida della sua Clio R3C. Il portacolori della struttura laziale ha iniziato il 2018 nel tricolore dedicato agli specialisti dell’asfalto, scattato con la quarantaduesima edizione del Rally Mille Miglia, dove si è tolta la ruggine ...

Auto - si preannuncia un grande successo per la cinquantunesima edizione del Rally del Salento : Il plateau di iscritti ha raggiunto quota 115 adesioni, tra cui 83 per la gara valida per il Campionato Italiano WRC Un successo. Ancor prima di accendere i motori il 51°Rally del Salento è un successo. È questa la definizione più immediata e appropriata e senza eccessi, che merita la manifestazione salentina da anni un punto fermo nel panorama dei rallies italiani. Un appuntamento irrinunciabile che coniuga sport, spettacolo e promozione del ...

Auto - presentata la cinquantunesima edizione del Rally del Salento in programma 1 e 2 giugno : Presso la Sala Guglielmo Grassi Orsini dell’Automobile Club Lecce è stata presentata la 51ª edizione del Rally del Salento È stata presentata questa mattina, nel corso di una conferenza stampa presso la Sala Guglielmo Grassi Orsini dell’Automobile Club Lecce la 51esima edizione del Rally del Salento in programma venerdì e sabato prossimo (1 e 2 giugno). Francesco Sticchi Damiani e Teresa Elvira Sambati, rispettivamente Vice Presidente e ...