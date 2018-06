RAGUSA | INCENDIO VILLAGGIO TURISTICO CLUB MED Video Scoglitti | Canadair in azione | forte

Incendio in casa a RAGUSA - morti i due anziani coniugi : Sempre aperta l'ipotesi del suicidio dei due coniugi di Ragusa che si sarebbero cosparsi di benzina per farla finita. L'uomo era malato.

Vigili del fuoco RAGUSA : incendio in casa e aereo in difficoltà a Comiso : incendio in abitazione, aereo in fase di atterraggio che segnalava carrello in surriscaldamento a Comiso e non solo. Interventi dei Vigili del fuoco.