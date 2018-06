Raggi | Zingaretti non amico di Roma

Raggi : su trasporti e rifiuti Zingaretti non è amico di Roma : "Sui trasporti e sui rifiuti Zingaretti non è amico di Roma". Così il sindaco Virginia Raggi parlando del presidente della Regione Lazio. "Sui rifiuti Ama sta facendo il massimo - spiega - ma se non ...

Raggi all'attacco di Zingaretti : "Il Governatore non è amico di Roma". La sindaca critica la Regione su tpl e rifiuti : "Sui trasporti e sui rifiuti Zingaretti non è amico di Roma". Queste le parole della sindaca Virginia Raggi all'indirizzo del Presidente della Regione Lazio. "Sui rifiuti Ama sta facendo il massimo ma se non abbiamo sbocchi ulteriori non sappiamo dove portarli: il presidente lo deve dire", ha detto Raggi. Sui trasporti la sindaca sottolinea come "il Campidoglio è in attesa dei 180 milioni di euro che la Regione dovrebbe investire ...

Roma - è scomparso Alberto Mieli - tra gli ultimi sopravvissuti di Auschwitz. Raggi e Zingaretti : 'Testimone attivo della Memoria' : Lo chiamavano 'Zi Pucchio' e per tutta la sua vita, dopo esser tornato dal campo di concentramento di Auschwitz, si è speso perché nessuno dimenticasse l'orrore del nazifascismo. E' scomparso questa ...

Zingaretti a Raggi : «Decida sui rifiuti - il ciclo si deve chiudere nel Comune» : Milano, Roma… Beh, qualcuna è più cool di altre… In ogni caso bisogna sommare scienza, ricerca, turismo, cultura e, shakerando bene, si può ottenere innovazione». Il caso del DTT è ...

Così Raggi invita Lombardi a rompere con Zingaretti : Roma. La Nemesi corre via chat, nel brogliaccio che ha per oggetto il rapporto non proprio serenissimo tra Virginia Raggi, sindaco di Roma a cinque stelle, e Roberta Lombardi, già candidata del M5s alla presidenza della Regione Lazio, ora consigliere regionale di opposizione dialogante con il govern

Mattarella - Raggi e Zingaretti a via Caetani per cerimonia Moro; Erba alta e spazi verdi abbandonati a Roma : TEATRO Roma, IN 3 ANNI 1.718 ALZATE SIPARIO E 450MILA SPETTATORI Bilancio 'positivo' per il Teatro di Roma, che dal 2015 al 2017 ha totalizzato 336 spettacoli, 330 eventi culturali e 1.718 alzate di ...

Campidoglio - Raggi sente Zingaretti per immobile in via Gomenizza : Campidoglio, Raggi sente Zingaretti: proseguiamo iter assegnazione a Miur immobile comunale in via Gomenizza. “Massimo sostegno a progetto innovativo per realizzare centro polifunzionale dedicato a persone con disabilità”. La Sindaca di Roma Virginia Raggi ha sentito telefonicamente il governatore del Lazio Nicola Zingaretti. La prima cittadina ha ottenuto rassicurazione circa il proseguimento dell’iter per l’assegnazione al Ministero ...