RAGE 2 sarà molto più di un semplice sequel

TRAGEdia Piazza San Carlo a Torino : non ci sarà la targa promessa per ricordare Erika Pioletti : Per il momento non arriverà una targa a ricordare il punto di Piazza San Carlo in cui il 3 giugno 2017 Erika Pioletti è rimasta ferita a morte. Secondo quanto fatto sapere dall’amministrazione comunale mancavano i tempi tecnici per cui domenica, nel giorno del primo anniversario della Tragedia, sarà deposta solo una corona di fiori.Continua a leggere

Gli sviluppatori di RAGE 2 : "anche il finale" sarà migliore rispetto a quello del primo capitolo : RAGE 2 è stato protagonista di moltissime notizie dal suo recente annuncio e sulla base del poco che abbiamo visto finora, sembra piuttosto promettente, il gameplay trailer pubblicato poco fa è stato a dir poco esplosivo. Sicuramente, i giocatori si aspettano che il nuovo episodio migliori il gioco originale in diversi modi, ma nel caso di RAGE 2 ci si aspetta ancora di più.Come saprete il primo gioco era buono, tuttavia tutti si aspettavano ...

Attentato Giovanni Falcone - 26 anni fa la StRAGE di Capaci/ Mattarella : “la Mafia sarà sconfitta” : Giovanni Falcone, Strage di Capaci: 26 anni fa l'Attentato che ha cambaito la storia d'Italia. Ma la sua idea di legalità alimenta lotta alla Mafia. Ultime notizie sugli eventi organizzati(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 13:42:00 GMT)

RAGE 2 sarà una "vera esperienza FPS open world" : Dopo l'uscita del trailer di annuncio di RAGE 2, Bethesda Softworks ha anche aperto il sito ufficiale del gioco.Mentre il trailer in sé non parlava del titolo in senso stretto e non faceva nemmeno cenno alle piattaforme, il sito ha rivelato qualche informazione in più, a cominciare proprio dalle suddette piattaforme: ora sappiamo che RAGE 2 è in arrivo per PS4, Xbox One e PC.Come riporta Dualshockers, otteniamo anche una piccola pubblicità nella ...

RAGE 2 sarà annunciato oggi con un trailer? : Se tutta l'eccitazione di un possibile nuovo RAGE, dovuta alle incessanti voci di corridoio negli ultimi giorni, vi sta facendo perdere la testa, beh...potete stare tranquilli! Dato che, a quanto pare, ci sarà un trailer di annuncio proprio nella giornata di oggi.Come riporta Dualshockers, Bethesda ha condiviso un post sull'account Twitter ufficiale di RAGE che sembra molto più esplicito delle immagini dipinte di rosa che abbiamo visto finora.Se ...

StRAGE di Bologna - Ciavardini non risponde in aula - sarà indagato per reticenza : 'Abbiamo chiesto il verbale della testimonianza di Luigi Ciavardini per iscriverlo per il reato di rifiuto di testimonianza', è questo il commento del pm Enrico Cieri, al termine dell'udienza in Corte ...

69 anni fa la stRAGE di Superga - il 4 maggio la Mole sarà color granata : Il prossimo 4 maggio, anniversario della tragedia di Superga, la Mole Antonelliana si illumina di granata in omaggio al Grande Torino. Lo rende noto l’amministrazione comunale. “Nel sessantanovesimo anniversario della tragedia di Superga, la Città e il Torino Football Club rendono omaggio alla squadra che ha lasciato un ricordo straordinario nella storia del calcio italiano, che anche per le sue prodezze divenne riferimento di un ...

Giro d'Italia in Abruzzo dal 13 al 15 maggio - sarà commemorata tRAGEdia di Rigopiano : L'Aquila - L'Abruzzo si prepara ad accogliere la 101esima edizione del Giro d'Italia di Ciclismo con una tre giorni, dal 13 al 15 maggio, con arrivo di tappa a Campo Imperatore e partenza poi da Penne (Pescara) della successiva frazione. Il programma prevede il 13 maggio la tappa Pesco Sannita-Campo Imperatore di 229 km. Il giorno successivo ci sarà una giornata di riposo, con la carovana rosa che il 15 maggio, si ...

