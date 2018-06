Rabbia Furiosa Er Canaro - di Sergio Stivaletti : Una curiosa coincidenza tempistica porta sul grande schermo un'altra storia estrapolata dal racconto di quello che fu un agghiacciante fatto di cronaca nera, con la firma di Sergio Stivaletti , ...

NUOVO CINEMA AQUILA - Stivaletti in sala per 'Rabbia Furiosa : ... via L'AQUILA, 66/74, il regista Sergio Stivaletti presenterà il suo ultimo film "Rabbia Furiosa – er canaro" ispirato alla nota vicenda di cronaca nera degli anni '80 sul canaro della Magliana ...

Rabbia Furiosa - da vero B movie - sceglie la violenza come cifra stilistica : Rabbia Furiosa è un instant cult. Esce questa settimana nei cinema ma ha già le caratteristiche del film di culto che altri hanno impiegato anni a guadagnare. Uscito a distanza ravvicinata da Dogman, racconta la storia del Canaro della Magliana “per davvero” come sottolinea la promozione, cioè con dovizia di efferatezza, con toni da B movie, senza nessuna velleità intellettuale, senza nessuna forma di poesia ma con una concentrazione e una ...

Rabbia Furiosa - il secondo film sul Canaro è proprio tutta un’altra cosa : L’operazione è di quelle d’altri tempi davvero: esce un grande film su un argomento molto noto, cioè Dogman di Matteo Garrone, un film di serie A che prende gli onori e gli spazi in tv e sui vari media, dopodiché, a breve distanza, esce un altro film sullo stesso identico argomento, uno fieramente di serie B che mira a soddisfare tutto un altro tipo di spettatore con uno spettacolo più basso e artigianale, meno poetico e più materiale. Negli ...

Rabbia Furiosa - Er Canaro secondo Sergio Stivaletti : Riccardo De Filippis è "Er Canaro" La solita occasione perduta. " RABBIA FURIOSA – Er Canaro " poteva essere un ottimo splatter, con la giusta quantità di sangue dettata dalla storia di cronaca, con i sempre buoni effetti speciali di Sergio Stivaletti e con la libertà che un film indipendente poteva offrire al regista. Invece, come spesso accade ai film italiani, anche qui si è ...

Arriva dal 7 giugno al cinema “Rabbia Furiosa” : Arriva nei cinema il 7 giugno, prodotto da Apocalypsis che lo distribuisce in collaborazione con Paradise Pictures, Rabbia furiosa – Er Canaro, terzo lungometraggio diretto dal maestro degli effetti speciali Sergio Stivaletti, che si distacca dall’horror – filone in cui rientrarono le sue due fatiche precedenti MDC – Maschera di cera e I tre volti del terrore – per proporre un thriller noir a tinte forti ambientato ai giorni ...

Arriva al cinema Rabbia Furiosa - Er Canaro : Il cinema italiano è sempre alla ricerca di nuove idee per risollevarsi da un livello sempre più tendente al ribasso. Da questo punto di vista, sarà da vedere con grande interesse. dal prossimo 7 ...

