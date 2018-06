Quanto è costata agli italiani la crisi delle banche

panorama

(Di giovedì 7 giugno 2018) Lo Stato ha messo 10 miliardi per salvarle. I banchieri "bancarottieri" quasi nulla: hanno pagato 67 milioni in multe a fronte di compensi per 113 milioni