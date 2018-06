Quanti rischi corriamo nel non lavarci le mani… dall’uso della tastiera al cellulare - i batteri e le malattie virali : Se tutti fossimo più puliti e ci lavassimo le mani ogni qualvolta fosse necessario, le malattie e le infezioni sarebbero notevolmente abbattere. Basti pensare che 3 persone su 5 non si lavano le mani dopo essere andati in bagno, e tra questi pochissimi solo il 30% usa il sapone. Proprio per questo l’idea di tirare lo sciacquone o di aprire la porta di un bagno pubblico fa rabbrividire. Senza contare poi chi utilizza il cellulare in ...

La Bce prepara la fine del Quantitative easing : ecco cosa rischia l'Italia : Il nostro paese dovrà vedersela da solo con gli investitori internazionali e con il rialzo dei tassi di interesse

Uova : Quanti assumerne a settimana senza rischi per la salute? : Buone notizie per gli amanti della colazione all’inglese: mangiare Uova in abbondanza, fino a 12 alla settimana per un anno all’interno di un regime alimentare sano, sembra non aumentare i rischi per il cuore e le arterie e non farebbe neanche ingrassare. Almeno secondo i risultati di uno studio australiano su persone con diabete di tipo 2 o pre-diabete, pubblicato sull”American Journal of Clinical Nutrition’. Il lavoro ...