Putin sta riuscendo con il governo Conte laddove neanche il Pcus era riuscito con il Pci

Putin : Soros vuole scatenare volatilità euro - chiedete a dipartimento di Stato Usa : Il presidente della Russia Vladimir Putin punta il dito contro i legami presunti tra gli Stati Uniti e il finanziere miliardario George Soros.

Roland Garros – Madison Keys ai quarti di finale : la statunitense supera Putintseva in 2 set : Madison Kyes accede ai quarti di finale del Roland Garros: la tennista americana batte Putintseva con il punteggio di 5-7 (tie-break) / 4-6 Madison Keys è la prima semifinalista del Roland Garros. La tennista americana, attualmente numero 13 del ranking mondiale femminile, si è imposta su Yulia Putintseva (numero 98 WTA) in 1 ora e 26 minuti. Madison Keys si è imposta con il punteggio di 6-7 (5-7 al tie-break) / 4-6. Per la tennista americana, ...

Roland Garros 2018 : Madison Keys è la prima semifinalista. Sconfitta in due set Yulia Putintseva : Madison Keys si qualifica per la prima volta alle semifinali del Roland Garros. Continua, dunque, il cammino dell’americana, testa di serie numero 13, che ha sconfitto nei quarti di finale la kazaka Yulia Putintseva, numero 98 del mondo, in due set con il punteggio di 7-6 6-4 dopo poco meno di un’ora e mezza di gioco. Un inizio di primo set molto equilibrato e con i game che vanno via velocemente. Si arriva sul 3-3 con al servizio ...

Uno spostamento verso Putin : Questo governo presenta grandi problemi sia per ciò che riguarda la politica estera e della difesa sia per ciò che riguarda la politica economica sia per ciò che riguarda il nodo dell'immigrazione. Oggi concentriamo la nostra attenzione sulla politica estera e della difesa.Prescindiamo qui sia da quello che ha detto Soros a proposito dei possibili finanziamenti di Putin alla Lega sia anche dell'analisi fatta dall'Espresso ...

Soros : “Relazione stretta Salvini-Putin”. Il leghista : “Mai ricevuto soldi - vergogna” : Il finanziere George Soros, ospite del Festival dell'Economia di Trento: “C'è una stretta relazione tra Matteo Salvini e Putin. Non so se Putin effettivamente finanzia il suo partito, questa è una questione che l'opinione pubblica italiana ha il diritto di approfondire, l'opinione pubblica italiana ha diritto di sapere se Salvini è a busta paga di Putin”.Continua a leggere

Governo - Soros : “Sono preoccupato da vicinanza Lega-M5s alla Russia. Bisogna sapere se Salvini è a busta paga di Putin” : George Soros è “molto preoccupato” della vicinanza dell’esecutivo Cinquestelle-Lega alla Russia. Un argomento, secondo il finanziere ungherese, “su cui si trova d’accordo il nuovo Governo: hanno detto che sono a favore della cancellazione delle sanzioni contro la Russia”. E Soros, ospite del Festival dell’Economia di Trento, chiama direttamente in causa il leader di uno dei due partiti di Governo: “C’è ...

Russia. Il giornalista anti-Putin : “Ho finto la morte cospargendomi di sangue di maiale” : Il giornalista russo Babchenko era stato dato per morto il 30 maggio, ma nella stessa giornata è apparso in diretta tv, raccontando che il suo finto omicidio era stato inscenato con l'aiuto delle autorità ucraine per sventare un piano per assassinarlo. Per questo motivo è stato duramente criticato. Si è difeso così.Continua a leggere

Omicidi - giornalismo e libertà di stampa nella Russia di Putin - : Secondo l'Organizzazione per la protezione dei giornalisti , CPJ, , il Paese sarebbe uno dei più pericolosi per i reporter

