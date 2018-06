Prodi | il governo Conte è di destra Cambiamento? Ammuina

Governo - verso l'incarico a Pajno Uomo di Mattarella - piace al M5S E' stato sottosegretario con Prodi : Altro che pre-incarico a Matteo Salvini come chiede il Centrodestra. Altro che scioglimento delle Camere e voto a giugno o luglio come chiede Luigi Di Maio. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ... Segui su affaritaliani.it

'Governo Prodi iniziò a dividere lavoratori e sinistra. Ora nuova unità sociale' : Noi dobbiamo essere contro tutte le guerre e le ingiustizie, combattendo tutti i dittatori e gli assassini che ci sono in giro per il mondo: siamo contro l'imperialismo americano ma senza essere ...

Turigliatto : 'Governo Prodi ? Un fallimento già scritto; ora serve unità sociale' Video : Esattamente dieci anni fa, il 14 aprile 2008, Silvio Berlusconi vinceva le #Elezioni politiche al termine dell'esperienza del Governo Prodi, durato poco meno di due anni. Fra i protagonisti di quella stagione politica vi fu Franco Turigliatto , senatore eletto nel 2006 in Rifondazione Comunista, che non condividendo la scelta del suo partito di stare in maggioranza con il resto del centrosinistra, si pose all'opposizione votando più volte in ...

Il piano di Prodi e Amato : governo M5S - Pd senza Di Maio e Renzi Video : La parte del Pd disposta a dialogare per formare un governo , contrapposta a quella Renzi ana, chiusa nell’Aventino parlamentare, starebbe cercando di trovare punti di contatto con il M5S per dare vita ad un governo M5S - Pd, magari con la partecipazione anche di LeU. A muovere i fili della nuova strategia del nazareno, oltre ai capi corrente Dario Franceschini e Andrea Orlando, sarebbero anche due mostri sacri della storia del centrosinistra: ...

Romano Prodi si tira fuori da un ruolo attivo per la formazione del Governo : "Né contatti - né trattative" : Romano Prodi in pressing per un Governo della Consulta sostenuto da M5S e Pd? Il Professore smentisce categoricamente di avere un ruolo in questa fase di negoziato politico.Dopo la lettura del retroscena della Stampa, secondo cui a un Governo della Consulta "ragionano anche alcune grandi figure di riferimento che con discrezioni e senza apparirestanno spingendo pezzi di Pd in quella direzione. Nelle conversazioni - scrive il quotidiano torinese ...