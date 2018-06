Processo Panarello - Villardita : "Manca il movente" : "Una mamma lucida, così come viene giudicata dall'accusa non uccide un figlio se non ha un movente molto forte" a dichiararlo la difesa di Veronica

Veronica Panarello - Processo Lorys Stival/ Difesa : "Senza un movente forte una madre non può uccidere" : Veronica Panarello, oggi la nuova udienza del processo d'Appello sulla morte del piccolo Lorys Stival. L'ultima strategia della Difesa prima della sentenza.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 18:45:00 GMT)

Processo Lorys : la difesa di Veronica Panarello insiste con una nuova perizia psichiatrica : Processo Lorys: la difesa di Veronica Panarello insiste con una nuova perizia psichiatrica Davanti alla Corte d’assise d’appello di Catania va avanti il Processo a Veronica Panarello, condannata a 30 anni di reclusione in primo grado per l’omicidio del figlioletto di 8 anni Lorys Stival e per l’occultamento del cadavere. L’accusa ha già chiesto la […]