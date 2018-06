Privacy | serve formazione di esperti | ecco i corsi di Anorc Professioni

Roma : Privacy - serve formazione per esperti : Roma – Raggiunta, e superata quota 600 iscritti. Si tratta deii corsi per Dpo (Data protection officer) portati avanti da Anorc Professioni. Con la collaborazione di Euroconference e D&L Department e la direzione scientifica dell’avvocato Andrea Lisi. Continua, quindi, l’espansione di Anorc Professioni, l’associazione professionale, indipendente e senza scopo di lucro. Nata con l’obiettivo di dare ...

GDPR : cos’è e come funziona - serve realmente a tutelare la Privacy? : GDPR è un acronimo e sta per General Data Protection Regulation ovvero Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, RGPD in italiano. È il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali dei cittadini europei forniti alle aziende operanti all’interno della Comunità europea. GDPR: cos’è e come funziona Dunque, il GPDR è il regolamento che stabilisce le norme sulla gestione della privacy dei cittadini europei e che le ...