Presentato il consuntivo del progetto di Salvamamme

(Di giovedì 7 giugno 2018) Contrasto alla povertà:ildeldi“Nursery in rete 2.0 & i Bambini crescono”. Aiutate oltre 700 famiglie di 57 nazionalità, 1500 bambini. 100 mila prodotti donati. L’assessore Troncarelli: “per fortuna che esiste il volontariato che riesce a sopperire alle lacune istituzionali”. “Parlo non solo come assessore, ma come donna e mamma. Non conoscevo, ma faccio all’associazione i più vivi complimenti per i vent’anni di spirito di servizio dedicati a stimolare, assistere e garantire un futuro migliore delle famiglie”. Lo ha detto l’assessore alle Politiche Sociali e Welfare della Regione Lazio, Alessandra Troncarelli, alla conferenza stampa dideldi“Nursery in rete 2.0 & i Bambini crescono”, vincitore dell’avviso pubblico della Regione Lazio su “interventi per il contrasto delle povertà estreme e ...