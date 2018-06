Prende corpo la nuova Juve | nei prossimi giorni visite mediche per Perin ed Emre Can

Sporting San Cesareo : Il progetto giovani Prende corpo : Roma – Lo Sporting San Cesareo ha tenuto alto da sola il nome della città casilina dal punto di vista calcistico nella stagione che si sta per concludere. La prima (e unica) squadra del club caro al direttore sportivo Stefano Roma si è piazzata sul terzo gradino del podio del girone G di Seconda categoria. Un risultato che fa sperare anche per un ipotetico ripescaggio estivo in Prima categoria. Ci sarà da attendere per gli sviluppi su quel ...

“Già in forma dopo il parto - ma come fa?”. Svelato il segreto di Chiara Ferragni. “Questa è la mia pancia a 17 giorni dalla nascita di Leone : il corpo è incredibile” - scrive mostrando le foto. Guardare per credere (e Prendere appunti) : Solo qualche giorno fa Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram una foto, senza Fedez e il piccolo Leone, per mostrarsi ai follower 10 giorni dopo il parto. Uno scatto che ha collezionato ben presto centinaia di migliaia di like e commenti a non finire, perché Chiara è proprio una mamma sexy, nonostante sia passato così poco tempo dal parto. La fashion blogger italiana più famosa e influente nel mondo è già in formissima, pochi giorni ...