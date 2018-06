Premio alla carriera a Ursula Keller | ETH | | pioniera tecnica laser

Premio Biagio Agnes - 'Mai anteporre i propri interessi alla verità' : ... che sempre più spesso si possono trovare in Rete e che attirano l'attenzione del pubblico molto più della scienza'. 'Il Pontificio Consiglio della Cultura da poche settimane ha concluso un convegno ...

Premio Rosa Camuna : riconoscimento all'associazione "Chicca Raina" e alla sportiva Motalli : Sondrio, 31 maggio 2018 - Si sono distinti per l'impegno, l'operosità, la creatività, il coraggio, la generosità e l'ingegno e così hanno contribuito allo sviluppo economico, sociale, culturale e ...

Premio fedeltà al Lavoro e del Progresso Economico alla C.A.G srl di Antonio Castellan : Compressori Srl, che si è specializzata nel mondo dell'aria compressa. A oggi, C.A.G. Srl, che ha un organico di trenta maestranze, progetta e costruisce macchine, assistendo i propri clienti nella ...

Acciaierie Beltrame fuori dalla crisi : Premio extra agli operai per risarcirli dei sacrifici : Il mercato ha ripreso a girare per il verso giusto e così l'azienda ha deciso di risarcire i dipendenti per i sacrifici degli ultimi anni assegnando loro un premio straordinario tale da compensare ...

Best of Show a Villa d’Este : il Premio più ambito alla meravigliosa Ferrari 335 Sport [FOTO] : Probabilmente una delle auto più belle del mondo e forte di un potentissimo motore da 390 CV, la 335 Sport del 1958 sbaraglia il Concorso d’Eleganza Il premio più ambito del Concorso di Eleganza di Villa d’Este, ovvero il “Best of Show”, è stato vinto da una delle auto più affascinanti e Sportive di sempre, ovvero la Ferrari 335 Sport del 1958. Realizzata da Scaglietti in soli 4 esemplari, di cui solo 3 rimasti in circolazione, la Ferrari ...

Best of Show a Villa D’Este : il Premio più ambito alla meravigliosa Ferrari 335 Sport [FOTO] : Probabilmente una delle auto più belle del mondo e forte di un potentissimo motore da 390 CV, la 335 Sport del 1958 sbaraglia il Concorso d’Eleganza Il premio più ambito del Concorso di Eleganza di Villa d’Este, ovvero il “Best of Show”, è stato vinto da una delle auto più affascinanti e Sportive di sempre, ovvero la Ferrari 335 Sport del 1958. Realizzata da Scaglietti in soli 4 esemplari, di cui solo 3 rimasti in circolazione, la Ferrari ...

Premio "Speciale Scuole 2018" la classe IIIA della S.M. Marconi di Biella alla 13a edizione del Video Festival Imperia : Il 12 maggio si è conclusa la 13esima edizione del Video Festival Imperia. 2017 le opere in concorso, provenienti da 102 paesi. A conquistare il Premio "Speciale Scuole 2018" la classe IIIA della S.M. ...

Il Premio Storie di Alternanza alla classe Iss “Pentasuglia” : Consegnati gli attestati agli alunni del corso d’informatica dell’Istituto Tecnico Settore Tecnologico Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate. La classe V

La lista delle nomination ai Globi d’Oro 2018 : Gianni Amelio Premio alla Carriera : I Globi d'Oro 2018 sono il prestigioso Premio attribuito quest'anno il 13 giugno a Villa Medici: ufficializzata la lista delle cinquine in lizza

Nadia Toffa - dal messaggio per il Premio Luchetta alla macabra falsa notizia Video : L’ultimo segnale social è il retweet del 19 maggio relativo al premio Marco Luchetta. Nadia Toffa [Video] avrebbe dovuto partecipare all’evento, programmato venerdì 25 maggio al Politeama Rossetti di Trieste, con il collega Marco Fubini. Dopo giorni di silenzio l’inviata del programma televisivo di Italia 1 ha ringraziato la Fondazione per l’importante riconoscimento attraverso un messaggio. La bresciana ha riferito che il suo pensiero va ...

Ha vinto il Premio Nobel alla memoria - dei lettori - : Non è comune che uno scrittore sia amato in tutto il mondo e per motivi molto diversi. Secondo alcuni critici lo stile di Philip Roth era un po' tirato via, semplice ma anche povero. Sarà così ma si ...

Assegnato alla ditta Feltrin Legno di Barbara Feltrin il Premio Radici 2018. Tre generazioni che operano con successo nel mondo del legno : Il Premio "Radici" è stato consegnato quest'anno a Mel alla ditta Feltrin legno di Barbara Feltrin. L'eccellenza dei saperi e sapori, nato con la finalità di segnalare e dare merito pubblico a chi con ...

Addio a Piliph Roth - quando Obama lo premiò alla Casa Bianca : Se ne è andato Philip Roth, scrittore di fama mondiale e vincitore del Premio Pulitzer. Una vita fatta di successi che l'hanno consacrato...

Millennium Technology Prize 2018 : conto alla rovescia per l’assegnazione del Premio Nobel della Tecnologia : conto alla rovescia per l’assegnazione del Millennium Technology Prize 2018, il Nobel della Tecnologia da un milione di euro, dedicato alle innovazioni che migliorano la vita. L’annuncio avverrà alle 17 ora italiana, a Helsinki. Con questo Premio, l’Accademia della Tecnologia della Finlandia (Technology Academy Finland) vuole riconoscere il valore dell’innovazione con impatti positivi sull’umanità e sullo sviluppo ...