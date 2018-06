Premier League | cambia la ripartizione dei diritti tv esteri

Amazon sbarca nel calcio : acquistati i diritti tv della Premier League : Il tanto atteso sbarco delle nuove piattaforme nel mondo del calcio diventa realtà: Amazon trasmetterà la Premier. L'articolo Amazon sbarca nel calcio: acquistati i diritti tv della Premier League è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Karate - Premier League 2018 : Sara Cardin e Luigi Busà le stelle azzurre a Istanbul - il campione europeo Michele Martina punta a confermarsi al vertice : Il gotha del Karate in ambito internazionale si appresta a salire sul tatami in occasione della quinta tappa della Premier League 2018, che andrà in scena a Istanbul (Turchia) tra venerdì 8 e domenica 10 giugno. Non mancherà davvero nessuno nell’appuntamento che di fatto proietterà gran parte degli atleti verso le vacanze estive, nella fase transitoria tra gli Europei e i Mondiali, che si terranno a Madrid tra il 6 e l’11 novembre. E ...

Karate - Premier League 2018 : i convocati dell’Italia per la tappa di Istanbul. Ci sono Busato - Bottaro e Cardin : L’Italia sarà protagonista a Istanbul (Turchia) dove nel weekend dell’8-10 giugno andrà in scena una tappa della Premier League 2018 di Karate. La nostra delegazione sarà composta da Mattia Busato e Viviana Bottaro nel kate, poi Sara Cardin (55kg) e Simone Marino (+84g) nel kumite. Si torna dunque in gara dopo i trionfali Europei di poche settimane, gli azzurri proveranno a mettersi ulteriormente in luce soprattutto con i nostri due ...

Higuain spaventa la Juve : “vorrei giocare in Premier League” : Higuain al centro di numerose voci di calciomercato, il centravanti argentino potrebbe andar via dalla Juventus durante l’estate di trattative “Ho un contratto con la Juventus e nessuno mi ha comunicato nessuna variazione, sono molto tranquillo, la mia anima resta a Torino per ora. Se un giorno mi piacerebbe giocare in Premier? Certo che sì, è il miglior campionato al mondo e mi affascina molto. Guardare le partite inglesi è sempre uno ...

Mondiali 2018 Russia - la geografia dei 736 convocati : Man City e Premier League i più rappresentati : Otto i gironi, trentadue le squadre, ventitré i giocatori per ogni selezione, e la bellezza di 736 campioni nel Mondiale di calcio. Chi più forte, chi meno. Stelle, meteore e ragazzi prodigio. E la ...

Premier League show - riapre casa Di Canio : data - orari e guida tv dello speciale : Gli appuntamenti in tv: Di Canio Premier show andrà in onda venerdì 1 giugno alle 21 su Sky Super Calcio e Sabato 2 giugno alle 21.15 su Sky Sport 1 Premier League, tutti i video Guarda tutti i ...

Premier League - Nike punta sul Merlin : ecco il nuovo pallone 2018-2019 : La stagione si è appena conclusa, ma in Premier League guardano già alla prossima. E’ stato infatti presentato il pallone Nike che sarà utilizzato nella stagione 2018-2019 e che vedremo tra i piedi di stelle del calibro di Harry Kane. Raheem Sterling ed Eden Hazard. Lo spettacolo nel massimo campionato inglese non manca mai e […] L'articolo Premier League, Nike punta sul Merlin: ecco il nuovo pallone 2018-2019 è stato realizzato da ...

Guardiola dà il benvenuto a Sarri : "Bello vederlo in Premier League" : Pep Guardiola chiama Maurizio Sarri. A Capriata d'Orba per la Vialli e Mauro Golf Cup, il tecnico del Manchester City ha parlato del possibile sbarco al Chelsea del tecnico ex Napoli. "Mi piacerebbe...

