' Posso dire che?' | Di Maio gela con un ' no' il premier Conte

Conte a Di Maio con microfono acceso : “questo lo Posso dire?”/ Video - gaffe Premier che non trova gli appunti : Le gaffe del Premier Conte: chiede a Di Maio con microfono acceso, "questo lo posso dire?", e la secca replica di Luigi "no". Poi non trova gli appunti del discorso(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 11:33:00 GMT)

Governo - Conte ottiene la fiducia : «Sul debito tratteremo con l’Ue» «Luigi - questo lo Posso dire?». «No» L’opposizione si scatena sulle gaffe : Il presidente del Consiglio: «Pronti a trattare sul debito in Europa». E chiede di ripensare l’Autorità anticorruzione. La replica: siamo stupiti

Conte a Di Maio : «Luigi - questo lo Posso dire?» Le gaffe in Aula del premier. Delrio : non faccia il pupazzo : E la ex ministra del giglio magico: «In politica non ci si improvvisa, il nuovo premier mi è parso un po' in confusione». Eppure il leghista Roberto Calderoli è convinto che Conte ci stupirà: «Non è ...

Quali eventi si Possono seguire in diretta in realtà virtuale : (Foto: Lorenzo Longhitano) Era una delle caratterisiche annunciate per il visore Oculus Go, e finalmente è disponibile: si tratta di Oculus Venues, la piattaforma di trasmissione di eventi in diretta che da oggi permette di seguire una serie di manifestazioni in tutto il mondo comodamente seduti sulla poltrona di casa, indossando il visore lanciato poche settimane fa o il cugino Gear VR, realizzato da Samsung ma appoggiato sulla stessa ...

Tom Ellis su Lucifer 4 : “Non Posso dire se ci sarà - ma ringrazio i fan per #SaveLucifer” : Tom Ellis è il grande ospite del MCM Comic Con di Londra, dove ha incontrato i fan per discutere della serie di Fox, recentemente cancellata, senza però svelare su Lucifer 4 ci sarà o meno - per ovvi motivi. Da quando il fantasy drama ha terminato la sua corsa dopo tre stagioni, il pubblico non si è mai arreso, dando via alla campagna social #SaveLucifer, diventata un fenomeno senza precedenti. Nel corso di una sessione di domande e risposte, ...

Uomini e donne - Nicolò Raniolo : "Non Posso dire nulla di negativo su Sabrina Ghio - ma non sono pentito di averle detto no" : Nicolò Raniolo, il corteggiatore che in questa stagione ha detto no a Sabrina Ghio, è stato intervistato dal magazine settimanale di Uomini e donne. In questa occasione il giovane, che si è definito "schietto e sintetico", ha definito l'esperienza nel programma di Canale 5 come "una forma di emozione che non si prova tutti i giorni". Quindi ha precisato di averla vissuta con "la mia testa e i miei atteggiamenti, senza farmi condizionare ...

Giro d’Italia – Dumoulin - la cronometro di Rovereto e il tempo sullo Zoncolan : “io vi Posso dire che sono pulito!” : Tom Dumoulin pronto per la cronometro individuale di oggi: le sensazioni dell’olandese della Sunweb prima della 16ª tappa del Giro d’Italia Dopo una giornata rigenerante di riposo, i ciclisti del Giro d’Italia sono pronti per disputare la 16ª tappa. Avrà il via oggi alle 13.20 la fondamentale cronometro individuale, di 34,2 km, da Trento a Rovereto, che potrebbe sconvolgere la classifica generale. Sulla carta è Tom Dumoulin il ...

Salvini in diretta su Facebook : «Un leghista agli Interni per i rimpatri. Io Posso anche non fare il premier» La staffetta con Di Maio scricchiola : Al Quirinale? «anche prima di lunedì». «Non sono né Batman né Superman e nemmeno uno dei Superpigiamini», dice Salvini. «Ma sono pronto a portare la Lega al governo: la prima parola è quella data ai sei milioni di italiani che ci hanno votato»

Salvini in diretta su Facebook : «Un leghista agli Interni per i rimpatri. Io Posso anche non fare il premier» : «Non sono né Batman né Superman e nemmeno uno dei Superpigiamini», dice Salvini. «Ma sono pronto a portare la Lega al governo: la prima parola è quella data ai sei milioni di italiani che ci hanno dato fiducia»

Diretta Formula 1 GP Spagna/ Prove libere - Verstappen : 'Posso ripetermi a questi livelli' : Diretta Formula 1 streaming video SKY Prove libere FP1 e FP2 Gp Spagna 2018 Barcellona Montmelò: tempi e classifica, orari e sessioni , oggi,

Diretta Formula 1 GP Spagna/ Prove libere - Verstappen : "Posso ripetermi a questi livelli" : Diretta Formula 1 Prove libere FP1 e FP2 Gp Spagna 2018 Barcellona Montmelò: tempi e classifica, orari e come seguire le due sessioni (oggi venerdì 11 maggio)(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 21:22:00 GMT)

“Non è come pensate…”. La verità di Al Bano. La storia con la Lecciso ha avuto alti e bassi - ma al peggio non c’è mai fine. Adesso il cantante svela quel segreto che nessuno sapeva : “Ora lo Posso finalmente dire” : Albano Carrisi torna ancora una volta a parlare della fine dell’amore con Loredana Lecciso. L’intervista sorprendete che pubblica il settimanale Oggi sul numero in edicola rivela alcuni particolari davvero clamorosi, mai raccontati prima d’ora. Secondo quanto racconta il cantante, la coppia ha continuato ad andare avanti e a smentire ogni gossip o voce di crisi semplicemente per i figli Jasmine e Bido, che oggi hanno 17 e 16 anni. ...

Niente ritiro - Cassano rilancia : 'non sono un ex - solo i pipponi Possono dire di esserlo. Tornare? Sì - ma non per lottare per la salvezza' : Ancelotti ct? Sarebbe ottimo, ha fatto bene in tutte le parti del mondo, è un uomo perbene ed è un grandissimo allenatore, un vincente, mi farebbe piacere vedere un allenatore di livello ...

Di Maio : aspetto Mattarella ma su Fico Posso dire solo cose buone : Rho, 21 apr. , askanews, 'Aspettiamo il presidente della Repubblica, ovviamente Roberto Fico è il nostro presidente della Camera guardiamo a lui come una figura che è stata in grado in questo momento ...