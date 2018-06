Porto Sant' Elpidio Spina | Fioschini | Battilà e l' ipotesi assessori a

Omicidio di Porto Sant’Elpidio : scarcerato Giuseppe Valentini - l’uomo che ha ucciso la moglie : Giuseppe Valentini , l'uomo di 78 anni che due giorni fa ha ucciso a colpi di fucile la moglie Silvana Marchionni a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, è stato scarcerato dal momento che non sussiste alcun pericolo di fuga né di reiterazione del reato.Continua a leggere

Tragedia di Porto Sant'Elpidio - interviene la Commissione Pari Opportunità della Provincia di Fermo : "Infittire la rete sociale di sostegno ... : "I recenti gravi fatti di cronaca, e in particolar modo quello che ha sconvolto la comunità di Porto Sant'Elpidio , dove si è perpetrato l'ennesimo femminicidio ai danni di una donna per mano del proprio coniuge, ci costringono ...

Porto Sant’Elpidio - litiga con la moglie e la uccide a colpi di fucile : Al termine di un diverbio in casa un uomo ha sparato con un fucile contro la moglie e l’ha uccisa. E’ accaduto in un’abitazione della contrada Pian di Torre di Porto Sant’Elpidio nel Fermano. Sul fatto indagano i carabinieri di Fermo. L'articolo Porto Sant’Elpidio, litiga con la moglie e la uccide a colpi di fucile proviene da Il Fatto Quotidiano.

Litiga con la moglie - le spara e la uccide. La tragedia a Porto Sant'Elpido : Al termine di un diverbio in casa un uomo ha sparato con un fucile contro la moglie e l'ha uccisa. E' accaduto in un'abitazione della contrada Pian di Torre di Porto Sant'Elpidio nel Fermano. Sul fatto indagano i carabinieri di Fermo.