Polizia Locale sequestra importante stabilimento industriale di rifiuti

Confcommercio : grazie Polizia Locale per operazioni contro abusivismo : Confcommercio: solo con costante presenza vigili si garantisce tutela città Roma – Di seguito la nota congiunta tra Confcommercio Centro di Roma, l’Associazione Via dei Condotti e l’Associazione Piazza di Spagna Trinita’ dei Monti. “Esprimiamo il nostro ringraziamento al comandante Antonio Di Maggio. Ma anche a tutto il corpo della Polizia locale di Roma Capitale per il nuovo impulso dato alle operazioni di ...

Lombardia : De Corato - 750mila euro per formazione agenti Polizia Locale (2) : (AdnKronos) – La Regione Lombardia, ha poi detto De Corato, “per il triennio 2018-2020 ha stanziato 750mila euro per garantire a tutti gli operatori di polizia locale un’idonea formazione, fornendo un appropriato bagaglio di conoscenze e competenze utili per affrontare e risolvere le richieste del territorio”.In particolare “bullismo e cyber bullismo fanno registrare numeri in preoccupante crescita”, tanto che ...

Lombardia : De Corato - 750mila euro per formazione agenti Polizia Locale (2) : (AdnKronos) – La Regione Lombardia, ha poi detto De Corato, “per il triennio 2018-2020 ha stanziato 750mila euro per garantire a tutti gli operatori di polizia locale un’idonea formazione, fornendo un appropriato bagaglio di conoscenze e competenze utili per affrontare e risolvere le richieste del territorio”.In particolare “bullismo e cyber bullismo fanno registrare numeri in preoccupante crescita”, tanto che ...

Video - Primo giorno per il servizio di Polizia Locale di prossimità : Ha preso il via questa mattina alle 7 il servizio di polizia locale di prossimità nel quartiere Rudiae - Ferrovia. Nel pomeriggio il sindaco Carlo Salvemini, l'assessore Sergio Signore e il comandante ...

Milano. Agente di Polizia Locale ucciso a processo il complice di Remi Nikolic : Il Comune di Milano esprime soddisfazione per la decisione della Corte di Appello di annullare la sentenza con cui Milos

Cuccioli di cinghiale filmati in gabbia dalla Polizia Locale e poi uccisi : è polemica : Gli animali dovevano essere catturati e abbattuti nell'ambito di un piano locale per il contenimento dei cinghiali ma a provocare ad essere contestata è stata proprio la scelta di fare un video agli animali in procinto di essere uccisi e poi la foto alle loro carcasse. La polizia locale ha parlato di leggerezza scusandosi per l'accaduto.Continua a leggere

Nuovi agenti della Polizia Locale - cerimonia in Campidoglio - ma Arvu e Ugl protestano : “3500 assenti 350 assunti: Roma merita più agenti” ed ancora: “Dignità all’uniforme: anche a Roma gradi e carriera conforme”. Questi gli striscioni con cui l’Arvu europea ed il Sindacato UGL di Polizia Locale, hanno attirato l’attenzione in Campidoglio, durante la cerimonia voluta dalla Sindaca Virginia Raggi, delle nuove assunzioni nel Corpo, attese da quasi un […] L'articolo Nuovi agenti della ...

Cuneo - cinghialotti filmati in gabbia dalla Polizia Locale - poi uccisi e 'messi in mostra' scoppia la polemica : La scena sta indignando il web e il modo degli animalisti piemontesi. Quindici cinghialotti catturati nel Cuneese, a Marsaglia, compaiono prima in un video di 30 secondi al momento della cattura, in ...

Incendio in un locale di via Casilina : abitanti dell’edificio salvati dalla Polizia Locale : Alle ore 4,30 circa di questa mattina un vasto rogo ha colpito un esercizio commerciale in via Casilina 1791 costringendo all’evacuazione di una ventina di persone che alloggiavano nell’edificio adiacente il Locale circondato dalle fiamme. Gli Agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, mentre svolgevano attività di monitoraggio nella zona, dopo aver partecipato alle operazioni di cancellazione […] L'articolo Incendio in un ...

Roma - blitz della Polizia Locale : cancellati i murales dedicati ai boss morti sui muri di Tor Bella Monaca : Due murales cancellati in una notte. “Un segnale che lo Stato c’è, che le istituzioni ci sono e continueranno ad esserci”. Stavano lì rispettivamente da 5 e 6 anni i graffiti dedicati a Serafino Cordaro e Antonio Moccia, uno boss dello spaccio di Tor Bella Monaca assassinato fuori dal suo bar e l’altro figlio di Vincenzo e nipote di Giuseppe Moccia, quest’ultimo capostipite dell’omonimo clan camorristico insediatosi ormai da anni nel quadrante ...